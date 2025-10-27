Miembro di Parlamento Jennifer Arends-Reyes a asisti na e ceremonia anual di AHATA Excellence Awards 2025, un evento dedica pa honra y reconoce e trahadonan sobresaliente den nos sector turistico.
Den un anochi yena di emocion, alegria y gratitud, a premia 38 ganador di diferente posicion den turismo pa nan compromiso, dedicacion y pasion pa nos isla y su desaroyo sostenibel.
“E orguyo y felicidad tabata presente na cada mesa,” Arends-Reyes a expresa. “Tur ganador, nominado, y su famia por ta hopi orguyoso. Nan ta e motor humano tras di nos principal pilar economico — turismo — y merece tur reconocemento pa nan esfuerzo constante pa sigui duna un servicio di excelencia na nos huespednan.”
Arends-Reyes a enfatisa cu e premiacion aki ta un recordatorio di con importante ta pa balora y stimula e trahadornan den turismo, pasobra nan ta e embahadornan di Aruba na cada momento, cada contacto cu un turista, y cada sonrisa cu nan ta brinda.
Tambe como President di Comision di Turismo den Parlamento di Aruba, Arends-Reyes a expresa su aprecio pa AHATA, su CEO, y tur partnernan cu a logra crea un anochi berdaderamente inolvidabel, un evento cu no solo ta celebra e exito di individuo, pero ta fortalece e union di un sector esencial pa nos economia.
“Un felicitacion grandi ta bay pa cada un di e nominadonan y ganadornan di e AHATA Excellence Awards 2025,” Arends-Reyes a agrega. “Boso dedicacion y excelente servicio ta reconoci y profundamente aprecia. Aruba ta orguyoso di boso.”