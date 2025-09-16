Parlamentario Jennifer Arends-Reyes, den su calidad como presidente di Comision di Relacion di Reino y Relacion Exterior di Parlamento di Aruba, ta informa cu despues cu a pospone e Interparlamentaire Koninkrijksoverleg (IPKO) pa motibo di reunionnan di NATO na Hulanda na juni ultimo, Hulanda a propone na final di juni caba pa laga esaki bay door na september.

E comision di Tweede Kamer a dicidi cu e topiconan di IPKO ta no-controversial y por tuma lugar. Ta trata di topiconan manera educacion, deficit democratico, relacion financiero den reino, vergrijzing y ontgroening; mientras cu desaroyo geopolitico den e region y 70 aña di Estatuto di Reino tambe ta topico cu por trata den e reunionnan.

Durante e tripartite, dus e reunion entre Aruba, Corsou y Sint Maarten lo discuti topico manera arreglo di disputa (geschillenregeling) y trabou y cooperacion mas estrecho entre comisionan di e islanan BES, e sentimentonan pa cu e herzieningswet di WOLBES y FINBES, dificit democratico via panel di expertonan.

Aunke tin un gobierno demisionario, esey no ta kita cu hopi topico por ser trata y discuti. Al contrario, awo cu tur partido ta den campaña na Hulanda, nan ta mas habri pa scucha e sentimento di e islanan. Edicionnan anterior di IPKO a trata hopi tema y a yuda trece solucion pa nos comunidadnan y especialmente nos studiantenan; mescos cu cooperacion den area di salubridad.

IPKO tambe ta sirbi pa pone den perspectiva con e islanan ta para awe y ki rumbo lo kier bay den un mundo cu actualmente tin hopi insiguridad y desaroyo. Den region nos tin cu percura pa nos islanan ta para fuerte y relisiliente pa locual ta trata entre otro nos finansas publico. Den e mesun cuadro aki tambe nos comision di Aruba a reuni varios biaha y e reunionnan lo intensiva e siman aki cu diferente encuentro tecnico di preparacion.

Como presidente di comision tambe Arends-Reyes ta den contacto cu diferente miembro di otro delegacion y a prepara dos bishita di trabou importante na e Nationale Ombudsman y Unicef Nederland. Dos entidad cu ta traha cu Aruba di cerca den diferente aspecto y cu recomendacion pa cu nos studiantenan na Hulanda, nos area laboral, muchanan, hobennan y famia. Tambe lo tin un meet & greet caminda lo reuni cu studiantenan na Hulanda.

“Tur dia basicamente tin reunion te laat cu delegacion of entidadnan manera Raad van State. E IPKO aki lo ta un momento di reflexion pa e islanan y Hulanda pa asina scucha di cerca unda nos ta y unda nos lo kier yega como parti di un pais cu ta forma parti di reino Hulandes”, asina Arends-Reyes ta termina bisando.