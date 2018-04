Jennifer Arends-Reyes (AVP) cu diferente pregunta na Minister di Enseñansa

Miembro di fraccion di AVP, Jennifer Arends Reyes a dirigi diferente pregunta na Minister di Enseñansa y tambe a presenta diferente preocupacion di instancianan envolvi den enseñansa.

“Un topico cu nos por a tuma nota di dje y cu a yega na SEPPA ta e preocupacionnan di trahadonan na MDC, cu a sali for di e Seccion di Guia (Afdeling Begeleiding) di Directie Onderwijs.

E parti di Diagnostiek, esta test y psicologico, logopedico y didactico y terapia logopedico ta loke a bira fundeshi di MdC y cual servicio a wordo amplia y plannan ta pa sigui cu su extension.

Na Centro Multi Disciplinario Aruba, e personal semper a traha na un manera centralisa pa brinda ayudo na e prome y segundo liña di cuido pero pa motibo cu a bay cu varios di nan personal ‘ter beschikking’ nan trabou basicamente a keda cu un handicap y ta sinti cu e descentralisacion di nan centro di experticio lo bay a costo di muchanan cu nan ta brindando ayudo y guia caba pero cu mester wordo tuma over dor di otro profesional cu ya tin otro tarea caba.

E decision aki banda cu nan tin un scarsedad na personal ta pone nan den un situacion cu nan ta puntra nan mes si di berdad e decision awor pa descentralisa e experticio ta e miho decision. E idea di ‘early intervention’ pa despues integra bek den scolnan ta basa literalmente riba intervencion y ayudo pa muchanan desde e edad di 4 aña caba.

Mayornan y scolnan por acudi cu muchanan cerca MDC y te cu ainda e gruponan cu nan a tuma a cosecha exito grandi. Un otro grupo ta Cluster 4 ta e scol Dornasol, cu ta muchanan cu ta inteligente pero cu comportacion severo, manera adhd, odd, autismo of otro problema psikiatrico cu mester tin un diagnose di kinderpsychiater.

E muchanan cu ta bin na remarca pa bin na Centro di Observacion ta muchanan tambe cu comportacion severo cu tin of ta wardando riba un diagnosis di ‘kinderpsychiater.’

Na ObC nan ta haya guia, terapia y ta yuda cu e parti di enseñanza pa nan no cay atras den nan estudio y pa yuda nan den nan desaroyo, despues di evaluacion ta wak cual ta e miho forma di educacion pa e mucha.

Pa cluster 4 esaki lo nifica si nan ta bay bek na nan scol di origen of si toch ‘speciaal onderwijs’ ta miho pa e mucha. Tin un laso estrecho entre scol, mayornan y ObC.

Sinembargo mester bisa cu espacionan den e localidad di MDC ta specialmente diseña pa diferente proposito y un decision cu sigur e profesionalnan di MDC no por sostene ta cu e grupo di cluster 4 lo mester bay den un ‘observatieruimte’ demasiado chikito cu tin microphone, cashi y spiel y cu no tin baño pa e muchanan. Banda di esaki tambe un preocupacion grandi ta e hecho cu e grupo di cluster 4 no ta cay den e presupuesto di MDC ya cu nan ta di DPS.

Nan ta di opinion cu lo tawata miho pa busca un localidad cu ta adecua pa cluster 4 cu no ta den MDC.

Un otro topico cu a haya hopi atencion di un grupo grandi di maestro ta e decision pa independisa DPS, esta scolnan publico caminda den medionan di comunicacion a tuma nota di decision di Minister pa pone esaki ‘on hold’ pero den presupuesto e ta bin dilanti como un punto central.

Na mes momento a pidi Minister informacion pa loke ta e intencion pa independisa EPI y si e trahadonan ta di acuerdo cu e decision aki.

Otro punto cu sigur tambe ta biba bou di studiantenan ta e ‘loopbaan orientatie’ na scolnan, stage y kico lo por haci pa ora studiantenan caba cu nan estudio por ehempel na Merca of Canada, pa nan diploma wordo reconoci mescos cu esunnan di Hulanda pa motibo di tuchtcolleges. E ta un discusion di basta tempo caba pero e ta keda relevante y a pidi Minister pa duna informacion riba su pensamento relaciona cu e topico aki,” Parlamentario Jennifer Arends Reyes a mustra.

