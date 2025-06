Jennifer Arends-Reyes, den su calidad como presidente di comision di turismo, a yama recientemente un reunion sumamente importante cu Aruba Tourism Authority (ATA), den combinacion cu e comision di finansas. E meta di reunion tabata pa haya mas claridad pa locual ta trata e desaroyo y impacto geopolitico y tambe duna un pronostico pa resto di 2025.

E parlamentario a comparti e conclusionnan cu a saca di dicho reunion. Principalmente cu Norte America ta keda nos mercado principal y pa awo esaki no por cambia. Aruba tin lasonan fuerte cu e mercado aki y hopi tin inversion pa generacionnan cu Aruba y ta ‘repeat guests’.

A pesar di e concurencia grandi den Caribe y hopi desaroyo den inventario di camber nobo den e region, toch Aruba ta keda den top 5 di islanan mas gusta. Pronostico ta keda cu nos ta mantene cifranan pa Norte America igual cu aña pasa.

Den e cuadro aki, Parlamento tabatin un serie di reunion cu, entre otro, Minister Wever pa cu e impacto di tarifa imponi door di Merca y tambe un reunion cu AHATA caminda cu a trece dilanti cu ta premira un caida di grado di ocupacion.

Na prome instante a premira un grado di ocupacion di 81%, despues esaki a baha na 78% y a ahusta awo na 76% pa April. E bon ta cu e REVPAR a keda halto na 397 dollar den Maart cu ta duna un bon indicacion di turista cu ta dispuesto pa paga pa experiencia Aruba como destinacion.

Ehecutivonan di ATA a duna Parlamento un bista positivo di nos posicion como destinacion den Caribe y como destinacion riba su mes. Aruba ta enfoca riba calidad y no lo por compara cu islanan cu ta depende di volumen. Tin varios hotel nobo di calidad halto cu a habri porta na Aruba y ta atrae nan clientenan specifico.

Arends- Reyes: “Aunke tanto St. Regis, Joia y Secrets ta di calidad halto, ta spera di nan bek tambe cu nan tin un papel activo tambe, mescos cu tur otro hotel, den contribui cu conservacion y conscientisacion di nos flora y fauna y mantene un bon relacion cu local.”

Aruba como isla ta brinda nan e oportunidad pa inverti, pero ta spera bek consideracion y aprecio pa nos localnan. Mescos cu e lema pa huespednan ‘when you love Aruba, it loves you back’ ta conta tambe pa tur inversionista. Parlamento ta spera cu gobierno yuda catalisa e spin-off effect di proyecto na maximo kedando factibel y den cuadro di ley.

Pa locual ta trata un reto cu Parlamentario Arends-Reyes ya pa un tempo caba ta preocupa cu ne, ta e rij largo di turista na aeropuerto. E parlamentario kier mira fondo presupuesta na 2026 pa habri un klas di trahado di inmigracion. E estudio ta dura un aña y mey na un costo di alrededor di 1.3 miyon.

“Mientrastanto mester wak, por ehempel, riba planning di peak hours, comunicacion cu usuario, innovacion, overtime of tambe personal pa yuda cu e kiosknan electronico pa alivia e experiencia aki y evita cu nos huespednan ta bay cu un impresion negativo,” asina parlamentario Arends-Reyes a termina bisando.