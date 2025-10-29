Parlamento di Aruba a reuni awe pa sigui trata e tema di Rijkswet Houdbare Overheidsfinanciën Aruba (HOFA), un ley cu ta busca pa pone structura y sostenibilidad den e finanzas publico di nos isla. Den su declaracion, Lider di Fraccion AVP, Jennifer Arends-Reyes, a destaca e importancia di analiza e realidad cu Aruba ta confrontando actualmente den e luz di e concepto aki proponi.
Segun Arends-Reyes, e tema aki no ta nobo; ya pa varios aña Aruba a bin ta papia di dje, y fraccion AVP como constelacion nobo a tuma su rol na serio, a analiza y a scucha diferente experto local y internacional den e materia. Parlamento mes a tene diferente reunion riba e tema aki: den encuentronan publico (OB) dia 30 di januari 2025, 29 di april 2025 y encuentro cera (BB) dia 4 di juli 2025. Cada bes e debate a enfoca riba loke realmente ta importante: un Aruba cu por enfrenta su futuro cu balansa, transparencia y responsabilidad.
Arends-Reyes a enfatisa cu gobierno por a cambia, pero e compromisonan institucional cu Hulanda – cu a tuma forma den e Bestuurlijk Akkoord – ta sigui na vigor. “Afspraak ta afspraak,” e a bisa. E gobierno anterior, cu apoyo administrativo y tecnico, a dicidi cu Aruba kier un trayecto formal pa maneha su finansa den un manera sostenibel y cu respaldo di reino.
Den e Bestuurlijk Akkoord firma 4 di juni 2024 ta bisa bon cla y segun e comunicado di prensa di gobierno di Aruba, ningun di e punto menciona pa kita Rijkswet for di mesa of pa bay un confrontacion cu Hulanda como opcion.
Arends-Reyes a recorda cu mes ora cu Parlamento a vota pa cambia LAFT, gobierno a scoge pa wanta e decision di Parlamento y pone un banda den lachi, y mantene nan afspraak cu Hulanda. “Mester bisa si cu eynan Aruba a perde forsa y confiansa na mantene na afspraak,” e a agrega.
E lider di fraccion a ripiti cu e Bestuurlijk Akkoord ta keda determinante y ta e base riba cual ta sigui traha awe riba dje. “E proceso cu nos tin awe ta un instrumento cu meta pa trece stabilidad y credibilidad. Pa Aruba por para riba su pia, mester duna espacio pa inverti bek den pueblo,” e a bisa.
Arends-Reyes a adverti cu sin sosten di madre patria, Aruba ta keda vulnerabel pa shocknan externo. “Nos ta biba den un mundo yen di riesgo – riesgo climatico, geopolitico, inflacion global y dependencia grandi di turismo. Pero tambe den nivel local nos ta enfrenta retonan manera embehecemento acelera, ontgroening, pobreza, salud y infrastructura decai” e a bisa.
“Confrontacion cu madre patria no ta strategia,” Arends-Reyes a bisa den su conclusion. “Aruba tin su Status Aparte, y den Reino nos tin derecho, pero tambe obligacionnan. Tur dos mester keda den balansa. Nos entidadnan nobo manera Fiscal Council of Begrotingskamer mester bira realidad pa nos sali mas fuerte di e proceso aki.”
Arends-Reyes a conclui cu e fraccion AVP lo sigui wak atentamente pa e advies oficial di instancianan manera Raad van State y Raad van Advies pa e ley local, cu lo duna mas claridad riba e contenido final di e ley. “E trayecto formal apenas a cuminsa,” e a finalisa. “Nos mester keda envolvi, informa y uni pa sigura cu e futuro financiero di Aruba ta sostenibel y cu credibilidad.”