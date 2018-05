Jennifer Arends (AVP): “Localidad di centro multidisciplinario proponi pa Minister no ta esun ideal”

Durante tratamento di presupuesto, e centro multi-disciplinario, conoci como MDC, tambe a haya atencion di Parlamento, caminda miembro di fraccion di AVP, Sra Jennifer Arends Reyes, a mustra riba e preocupacion grandi di trahadonan di e centro aki, despues cu nan a ricibi informacion riba plannan riba eventual cambionan cu Minister di Enseñansa kier introduci na e centro.

Sra. Arends-Reyes a sigui mustra cu no solamente miembronan di fraccion di AVP a efectua un bishita na e centro aki, pero tambe a ricibi carta di tanto sindicato y trahadonan di e centro aki na unda nan ta mustra nan preocupacion grandi pa loke Minister a informa loke ta su pensamento.

“Un otro mocion cu fraccion di AVP a presenta durante tratamento di presupuesto, ta relaciona cu e centro multi disciplinario MDC, cu ta situa na Dakota cu ta un centro cu ta haci trabou specialisa den dia, sigur sosteniendo maestro- y scolnan pero tambe mayornan organisando diferente workshop y otro actividadnan.

Fraccion di AVP a efectua un bishita na e centro aki pero tambe a ricibi diferente carta di personal di e centro ki den cual nan ta mustra nan preocupacion grandi pa informacion cu nan a ricibi for di minister relaciona cu e centro aki cu e lo bay tuma.

Un di e decisionnan aki di e minister tin di haber cu personal caminda cuater miembro di personal di e centro aki a bay ‘ter beschikking’ y a trata aki di un grupo di persona cu ta specialisa riba diferente aspecto y tereno pa cu centro aki, cu ta di vital importancia pa yuda muchanan cu mester di guia y sosten y awor e trahadonan aki ta cay afo y no a pone ningun reemplasante na nan luga. Esaki ta trece presion extra riba personal existente cu ta draai awor na e centro muliti-disciplinario aki.

Pa loke regarda e mocion cu fraccion di AVP a presenta durante tratamento di presupuesto y cu a wordo aproba tambe pa Parlamento, nos ta urgi e minister pa scucha locual ta e peticionnan di personal di MDC y sigur un di nan en particular, cu nan a enfatisa y cu ta skirbi tambe den e mocion, mustrando riba un carta fecha 18 di februari cu nan a entrega na minister.

Den e carta nan a pidi en particular pa e grupo di muchanan, cu ta e ‘kluster4’ cu ta carga e nomber di Dornasol, cu no ta cay bou di MDC, pero DPS. Nan localidad den Centro di Bario Dakota a wordo cancela y intencion di e minister segun e informacion cu el a duna personal di MDC, ta cu e grupo aki lo wordo acomoda den e edificio di MDC.

Preocupacion di e personal pa cu e grupo aki, ta cu e grupo aki caminda nan kier ubica nan den e centro, no ta adecuado ya cu tin diferente localidadnan den e centro aki specialisa.

Un di e localidadnan aki ta e ‘observatiekamer’ cu tin microphone den dak, tin spiel di dos banda, cashi cu sigur no ta un localidad banda di otro oficinanan cu no ta apto pa hinca un grupo di mucha.

No tin baño mientras cu e grandura di e localidad no ta apto pa muchanan y cu e mocion entrega nos a haci un suplica riba e minister pa scucha e personal di MDC pasobra ta trata di algo serio y no ta pa e personal mes pero pa bienestar di e muchanan tanto di esunnan di Dornasol, cu ta riba presupuesto di DPS y nan no ta cay bou di MDC, pues ta pidi pa minister ubica e grupo aki na n otro localidad cu por brinda e muchanan aki tur loke nan tin mester pa sigui desaroya nan mes,” Parlamentario di fraccion di AVP, Jennifer Arends Reyes a declara.

Comments

comments