Jennider Arends – Reyes: “Exito na tur nos studiantenan

Segun sra Arends-Reyes e dianan aki ta marca dianan hopi importante y cu yen di emocion den cada cas di famia cu tin un yiu of ruman cu a dicidi di sigui nan estudio den exterior. Hopi di nos studiantenanta bay laga nan famia atras y ta bay busca un mihor futuro door di sigui un estudio. Esaki sigur ta un mentalidad sumamente corecto y cu mester sigui stimula. Na momento cu bo yega un pais cu ta un pais grandi y desconoci e por ta algo impresionante. Pesey ta bon semper pa nos studiantenan ta bon prepara mentalmente pa e cambio drastico aki, caminda cu tur e balornan cu bo mayornan y grandinan a enculca den bo tin cu bin bek dilanti. Momentonan lo presenta unda cu bo por escohe entre e caminda corecto of esun cu por desviabo na yega bo metanan. Awor aki e etapa crucial den bida di cada studiante ta cuminsa unda cu mester tin un comunicacion abierto cu mayornan pa asina informa nan di tur locual ta experienciando sea bon of menos bon. “Studiantenan, mi mensahe na boso ta pa bay cu mente habri caminda cu bo lo kier siña di e cultura nobo y tambe principalmente practica papia e idioma. Semper rondona bo mes di personanan cu ta positivo y cu tin mesun meta cubo. Semper keda cu e sentimento di hermandad pa otro, ora cu bo ta wak un amigo dibo ta bay den un caminda cu no ta corecto, pasobra tentacion lo tin hopi, como un bon amigo of conocir papia cun’e y sigui motiv’e y yuda otro pa yega na boso metanan. Cuida bo salud y hiba un bida saludabel y responsabel. E temporada di studiante mester ta uno bunita y memorabel den bo bida, naturalmente cu escohencianan huicioso y nada di mas. Hasi uzo di e recursonan y informacionanan cu bo ta haña. No keda cu pregunta, puntra bo derechonan y obligacionan. Nunca tuma decisionan grandi sin consulta cu bo mayornan of mentornan. Tur tey pa yudabo den bo formacion como un adulto profesional”.

E escohencia di un estudio mester ta algo cu e studiante mester tin afinidad pe. Percura pa a ricibi bon y suficiente informacion di e cuponan di trabou den e ramo aki prome cu inverti den un estudio den exterior. Na final di dia tur studiante cu ta escohe pa sigui studia sea ta na Aruba of den exterior e ta un inversion sumamente costoso y e deseo ta pa logra haña un trabou na momento cu termina e estudio cu exito. Sra Arends-Reyes ta sigui amplia, “Un otro punto cu mi persona ta haña valido ta cu hopi departamentonan, organisacionan y companianan di sector priva lo mester por habri porta pa mas “stagiaires” pa asina nos studiantenan por haña experiencia den nan futuro trabou den nos sector laboral”. Sra. Arends-Reyes ta di opinion cu na momento cu nos yiunan di tera termina<

