Diahuebs marduga chauffeur di un jeep coriendo riba e rotonde Seroe Patrishi a perde control den e birada y consecuencia a baha caminda y dal kibra un palo di luz. E jeep no tabata por a core mas debi cu a kibra algo na parti di e wiel abou. No tabata tin ningun persona herida. Roadservice y polis a keda notifica di e sucedido. Riba dje e rotonde tabata scur debi cu e generator no tabata trahando.

Comments

comments