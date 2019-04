Jean Pierre Maduro ta bira “Spotter of the Day 2018” di aeropuerto Reina Beatrix

Durante un conferencia di prensa na Aeropuerto Reina Beatrix, vocero Hendrik Croes a jama tur hende bon bini y a mustra riba e motibo pakico tur hende ta hunto eynan. T’asina cu for di aña pasa caba aeropuerto a cuminsa cu un projecto cu a cai den super bon tera serca tur e asina jama “spotters”, esta esnan cu ta gusta saca potret di avion y serc esnan cu tin e pasion pa aviacion tambe. Aña pasa a cuminsa poniendo esaki riba tur social media cu tin di haber cu aeropuerto di Aruba anunciando cu tur esnan interesa pa forma parti di un “Spotters Day 2018”. Segun Sr. Croes esaki lo ta e prome of un di e promenan den e region di Caribe. Ta conoci cu tin hopi aeropuerto na mundo y specificamente den Caribe cu tin areanan na e aeropuerto unda e fotograafnan por saca potret di avion, pero no tabata existi un diac u “spotters” por bai na aeropuerto, riba e “air side”, riba e area cu no ta permiti pa saca potret, pero pa haci uso di e momento aki pa saca potret. Bisando esaki aeropuerto a organiza e prome “Spotters Day” dia 11 di Augustus, 2018 caminda tur departamento a traha hunto pa “make it happen” y percura pa tur e “spotters”, mas di 40 cu a aplica y a scoge diez di nan cu a haya e oportunidad pa bai riba “air side” y asina saca potret. Tur haya nan safety training prome cu nan a subi “air side” p’asina por tabata sigur cu ora nan subi “air side” niun hende ta bai core tras di cualkier avion. Asina tur e diez “spotter” mester a manda nan tres miho potretnan y tur esakinan a wordo poni riba social media p’asina e votacion por a cuminsa. E dieznan cu a haya e oportunidad grandi aki tabata Garrick Lacle, Luigi Petrochi, Jairo Oduber, Rashid Fluonia, Jesus Argenis Nava, Jean Pierre Maduro, Luis Enrique Garcia, Huzam Koolman, Jessica de Cuba y Christiaan Hernandez. Esakinan a manda nan tres miho potretnan y despues di votacion Jean Pierre Maduro a resulta e “Best Spotter” pa loke tabata “Spotters Day 2018”. Como premio y ta loke gerencia di Aeropuerto a priminti e ganado, ta un expo na aeropuerto pues un oportunidad pa diez di su potretnan cu e mes ta scoge lo wordo mustra den e expo cu ta cuminsa awe dia biaha. CEO di Aeropuerto James Spazzio tambe tabata presente y a duna di conoce cu for di momento cu el a wordo informa di e idea aki el a haye sumamente great mirando cu e mes ta un amante di tur loke tin di haber cu aeropuerto aunke mester bisa cu na momento cu e idea a wordo pasa pa diferente departamentonan di aeropuerto, algun sigur a “flip” pero despues a compronde henter e idea tras di esaki. Sr. Spazzio a bisa cu nan a haya hopi potretnan sumamente bunita demostrando e talento di nos fotograafnan y alavez kier a felicita Jean Pierre Maduro pa su potretnn excelente. Sr. Spazzio a declara cu aeropuerto ta un lugar hopi druk y e potretnan realmente a captura e energia cu ta wordo desplega den nos aeropuerto y tur e potretnan tabata excelente. Awo cu e potretnan ta den un exposicion miyones di pasahero tin e chens pa aprecia esakinan di serca. Jean Pierre Maduro a duna di conoce cu e cos aki tabata un logro cu semper e tabata desea di haya, esta di haya su potretnan den un expo na aeropuerto y na momento cu el a tende di e “spotters day” tabata algo cu tabata warda riba dje for di basta tempo caba. Maduro a sigui bisa cu su inspiracion pa saca e potretnan ta cu e ta gusta aviacion hopi mes cu e cuminsa for di tempo cu e tabata chikito y cu tempo birando grandi el a hinca esaki den fotografia.

