Jean Jarré Kock: Durante practica den gym nos tin e reto pa bay siña nos clientenan e cambionan nobo

A puntra Sr Jean Jarre Kock di SVGA meneer di gymzaal, con ta bay haci awo cu e distancia social cu e clientenan, el a splica cu sa di antemano cu esaki ta bay ta un reto pa nos como docente di e fundacion, pasobra si mester usa mondkapje nos boca ta bay wordo tapa y nos clientenan ta basa mayoria biaha di lesa bo lipnan di boca y scucha bo stem.

Nos no ta cla ainda y ta trahando riba e plan pa esaki keda cla pa ora cu scol habri, pero locual cu nos tur por wak actualmente, tanto e cabesante, cabesante di e otro scolnan y mi persona como docente di gym nos tur sa cu esaki ta bay ta un situacion diferente y esei kermeen cu nos tin cu bin cu algo inovativo y nobo pa sigui tene e conexion cu nos clientenan pero no ta bay ta facil, nos a crea asina un bond tur e añanan cu nan tur di yega brasa y awor aki no por haci esakinan y nos tin cu bay splicanan na bon manera pa nan compronde y pa tin efecto, nos lo bay tin un petogram di no mag duna man, pa nan por visualise y lo bay splicanan y keda ripiti unda ripiticion ta fortalese algo cu bo ta purba na trece cercanan. Sr Jean Jarre Kock a menciona e no ta bay ta facil pero imposibel e no lo bay ta. Como docente di gym casi tres aña na SVGA y ta duna variacion di les, tres nivel tanto pa BibitoPin, Briyo di Solo y Man na Obra. E edadnan di e clientenan ta varia, pa e muchanan nos ta brinda pa nan balansa y training pa nan sigui reconoce color, unda nan tin e oportunidad pa traha riba blokinan den gym. Pa esnan nivel poco grandi ta hunga futbol riba nan nivel, tennis pero e nivel ta asinan abou cu mester tene cuenta riba nan manera pa nan por siña. Na final Sr Jean Jarre Kock a menciona e periodo cu e muchanan ta siña algo ta dura poco mas y ta un trayecto pero e logro nos ta celebre den grandi y e ta asina bunita pa duna e clientenan tempo y cu bo mes un persona tin pasenshi pa logra cu nan y mira despues di tempo cu nan a logre e ta un alegria y nan sa ora nan logra algo y bo ta duna nan un man habri, brasa, pero na e momentonan aki no por ta cosnan cu nos tin cu bay deal cu nan cu e cambio aki.

