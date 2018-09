JCI YALA y UNESCO cu’n Peace Walk

Riba 21 di September, dia Mundial di Paz, JCI Young Active Leaders of Aruba conhuntamente cu UNESCO Aruba ta organisa un Peace Walk. E dia aki ta sumamente importante como cu nos ta enfoca no solamente riba paz na mundo pero tambe paz den nos hogar, paz familiar, paz na trabou y paz mental pa menciona algun ehempel.

Pa algun aña caba JCI YALA ta hasi actividad riba dia Mundial di Paz, e aña aki no ta excepcion. UNESCO Aruba y JCI ta hasi nan proyectonan alinea cu Sustainable Development Goals di Nacionnan Uni. Meta nr 16; ta e meta cu e proyecto di Peace Walk ta cai bou di dje. Hunto kier trece concientisacion na e importancia di Paz.

Manera menciona e Peace Walk lo tuma lugar riba diabierna, 21 di September na Linear Park. E ruta lo ta di 3km y e ta un Fun walk pa henter famia. Pa 5 or tin registracion y 5.30 nos ta sali bay Brandweer y bin bek. Ta pidi pa tur hende bin na blanco, e color di Paz. Riba ruta lo por wak tur e Sustainable Development Goals cual ta trahando riba dje. Lo por saca potret cu esaki pa asina participa pa un premio pa henter famia.

Na final di e Peace Walk lo aglomera na Plaza Betico Croes pa asina nos forma e human Peace Sign. Lo tin coi bebe y fruta pa tur participante. Aki tambe lo saca e premio di doorprizes pa tur cu a participa.

Un danki ta bay pa tur cu ta brindando ayudo y contribucion na nos evento.

Pa mas informacion por jama libremente na 569-8177 of manda un mail pa [email protected] Like e facebook-page di JCI Young Active Leaders of Aruba haya sa mas di nos organisacion como tambe pa keda informa di nos proyectonan y actividadnan.

