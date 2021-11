En conexion cu e proyecto Mind Matters, un pagina di Facebook cu ta comparti informacion tocante e cuido di salud mental, JCI YALA ta lansa su ”Reverse Advent Calender”.

Abo kier crea un impacto positivo prome cu fin di aña? Ata bo chens! Hunto cu bo colega, amigo, famia y bisiñanan colecta durante 25 dia 25 producto pa un bon causa, cuminsando diahuebs 25 di november. Colecta productonan manera: bleki di tuna, spam, aroz, bleki di lechi, berdura, juice, pasta di djente, habon y mas. Productonan di uzo diario y pa henter famia. Tur producto colecta lo wordo entrega na Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo.

Kalender di Advent ta start diahuebs awo y desde e dia aki lo tin un caha disponibel na Centro di Bario Savaneta unda por entrega e productonan. Esaki di dialuna pa diabierna for di 1 or di merdia te cu 5:30 di atardi. Mas cu claro por entrega productonan cerca miembronan di JCI YALA y durante e popular Christmas Bazaar di Centro di Bario Savaneta cu lo tuma luga diasabra 4 di december cuminsando for di 4 or di atardi.

Pa mas informacion por bishita e pagina di Facebook di JCI YALA: JCI YALA – Young Active Leaders of Aruba of por manda un email na [email protected] Tambe por tuma contacto cu Mariele Christiaans, presidente JCI YALA, na 699 1232. Nos ta conta cu bo sosten.

