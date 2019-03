Jayson Geerman: Un reunion cu hopi di nos tabata warda a bay basta bon

Combersando cu Jayson Geerman di Revival of palomarga 2 cual tabata e ultimo grupo cu a maneha pista tambe tabata presente na e reunion diamars atardi. Jayson a comenta cu e reunion a bay bon y tabata algo di spera for di basta tempo y eaki a pasa den un escena mas amplio y cu mas coredo y teamnan grandi. Mira cu esaki lo bira un federacion e miho manera cu esaki ta bay keda structura ta un miho manera unda cu tin hopi voz y no lo keda algo mara na un hende manera pasado. E pregunta di mas grandi lo ta si tur hende lo bay sinta traha cu otro y ta spera cu e ta uno positivo. Durante reunion tabata tin basta coredo invita , motor cross, go gart, drift pero mayoria tabata di drag. Nos a scucha kico tur e ministernan a bisa y duna nos palabra. Na April lo sinta bek pa caba di structura tur cos cu minister a propone y despues di esey mester haci lihe pa caba tur cos.

