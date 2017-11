Javier Sandriman ta gradua na Facultad di Economia di Universidad di Aruba

Dia 6 di November, Sr. Javier Sandriman a gradua como Bachelor of Economics pa e programa di “Finance & Accounting” na Universidad di Aruba (UA). Javier no solamente a haci un trabou excepcional durante su pasantia na Aruba Marriot, pero alabes a skirbi un tremendo tesis titula:

‘Papercut: A research on how reducing paper dependency and implementing digital rocurement processes will lead to a reduction in office supply spending at Aruba Marriot.’

Dilanti un panel di tres persona, consistiendo di Sra. Artaiza Fräser, Sr. Dave Coenen y Sr. Edward Erasmus, Javier a duna un presentacion unico y a sa di defende su tesis. Famia, coleganan y amigonan tambe tabata presente pa asina apoya Javier na e ultimo capitulo di su Bachelors study. Durante su estudio na UA, Javier a demostra di ta un studiante di hopi talento y semper tabata involucra den diferente proyectonan.

Javier a forma parti di e club “Circle K of the University of Aruba” y tabata Vice President na 2016 pa 2017, cu hunto a haci diferente proyecto nan positivo pa e comunidad di Aruba. E tambe a yuda crea diferente ‘Artwork branding” pa Universidad, cu te dia di awe ainda ta

wordo uza y por wordo mira rond. E tawata parti di e marketing team cu a cuminsa den e

departamento di oficina di asuntonan di studiante (OSA). Javier Sandriman sigur ta un ehempel pa tur studiante. Un hoben cu a sa di mustra y comparti su talento cu tur hende y sigur tin un bon futuro pa dilanti.

Universidad ta aprecia y honra tur studiante cu ta comparti nan talento y alabes ta contribui cu e crecemento di nos Universidad. Universidad di Aruba ta felicita Javier Sandriman cu su logro y sigur nos lo haya falta di dje.