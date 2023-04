Tur luna Horacio Oduber Hospital (HOH) ta elogia un colega cu di un forma of otro ta destaca y na maart 2023 a toca turno na Jason Kasmo. Un profesional cu ta forma parti e team tecnico di HOH y ta traha como Elektra monteur. Ela ricibi un yamada pa atende un trabou cu urgencia, pero ora ela drenta Jason a topa cu’n surprise cu a lag’e ‘speechless’. Diferente colega, Hunta di Directiva y hasta su famia tabata t’ey pe sorpresa y tur hunto a celebra e bunita nominacion cu ela bira empleado di luna si maart na Hospital.

Jason a wordo nomina segun e motivacion tras di e balornan ‘TRUSTED’ di Hospital. Jason ta un ‘all around teamplayer’, pues un colega cu semper t’ey y ta cla pa yuda su coleganan. Sea ta coleganan den su departamento of otro departamento y sea ta via telefon of personalmente, semper por conta riba su asistencia. E ta bay e miya extra y e ta keda yuda te ora cu e trabou keda cla y tur hende ta satisfecho. Hasta si mester keda despues di ora di trabou Jason ta dispuesto pa keda pa cumpli. Ademas di esaki, Jason ta duna feedback proactivo di un forma respetuoso. Comunicacion pe ta masha importante. Y ta haci esaki cu honestidad y transparente. Tambe e ta un persona hopi rustig y profesional cual ta haci’e un persona facil pa acerca. E ta scucha sin husga, ta compronde y ta laga coleganan papia. Coleganan tin hopi confiansa den Jason cual ta un caracteristica hopi importante.

Pa Jason ta importante pa traha di un forma eficiente. E ta enfoka riba resultado y ta traha riba soluciona problema. E tin un empuhe enorme pa sigui te cu haya un solucion completo cual ta di aplaudi.

E ta un colega profesional cu kier keda ‘up to date’ cu su conocemento y habilidadnan. Ademas, e no tin problema pa comparti cu conocemento y experiencia cu su coleganan. Al contrario, e ta haya importante pa comparti asina tur por sigui padilanti unda e beneficioso na final ta nos organisacion.

Hospital ta hopi orguyoso cu Jason ta forma parti di ONE TEAM y cu e biaha aki ta toca turno na un colega cu funcion tecnico y ta brinda sosten na departamentonan di cuido. Tur funcion na hospital ta importante y ta contribui na eleva calidad di cuido. Masha pabien Jason cu e bunita reconocemento aki!