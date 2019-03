Jason Fung: “Tur motorsport lo traha hunto pa haya unidad pa loke ta Palo Marga”

Sr. Jason Fung ta presidente di FDA y un biaha mas e ta hopi contento cu loke a wordo haci, den e meeting cu e ministernan. Tur motorsport aworaki ta para ariba un solo liña. No tin niun hende cu por bisa cu Palo Marga ta drag of cualke otro asociacion. Den e parti aki Fung ta hopi contento cu tur hende ta ariba un solo nivel. Tur lo traha hunto pa haya unidad pa loke ta Palo Marga. No solamente pa loke ta dragrace, pero tur otro motorsport lo uni hunto pa asina Palo Marga wordo uza como un Compleho Multifuncional Deportivo. Y esey nan t ahopi contento cun’e. Aruba ta chikito y cu e ideanan cu a wordo treci ariba mesa, lo trece mas union den tur e motorsportnan. Lo traha hunto pa asina tur hende pro tin un luga pa eherce nan deporte y esey ta hopi importante. Esey ta kita hopi di loke ta pasando ariba caya actualmente. No tin un luga awo, tur hende ta tuma ley den su mesun man. Ta tene caredanan di fever y brommer ilegal.

Pero unabes tin union den motorsport, tur esaki lo wordo elimina, e ora lo tin un caminda pa eherce nan deporte.

Fung ta hopi contento y hopi positivo di con e reunion a bay. Di awo padilanti lo traha pa uni Palo Marga y yega na un solucion mas pronto posibel pa tur e problemanan cu tin ariba caya pa loke ta motorsport.

Door cu no tin un caminda pa eherce e deporte, nan ta traha cu tur hende. Si Palo Marga tin evenemento, lo wak un manera pa trece mas hende pa yuda nan tambe. Y asina yuda tambe nan deporte di drifting. Semper nan a traha cu otro organisacionnan pa asina eherce nan deporte.

