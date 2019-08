JANI BROKKE memorial 2019

E promer siman di september tur e deportenan cu ta partisipa den Jani Brokke Memorial ta start sali. Manera tur anja Directiva di Fundacion Movemiento ta Bida (FMTB) ta organisa e torneo deportivo pa tur esnan cu tin 60 anja of mas . E anja aki FMTB a hanja ayudo financiero di parti Samen Werkende Fondsen Caribisch Deel (SFC ) . Na e manera aki nos 60 plusnan por tin un evento deportivo grandi atrobe. Un total di ocho ramo di deporte lo worde practica durante e dianan ei y entregamento di premio e anja aki lo ta dia 21 di september durante un anochi ameno di 8 pm pa 12 am unda tur hende por los pia cu bon musica manera semper di Nos Cu Nos. Esaki lo tuma lugar na Club The Cage den King Plaza ariba Sasaki. Softbal ta cuminsa un tiki mas tempran ariba 11 di augustus ariba e tereno di Pos Chiquito y lo termina dia 18 di augustus y mescos cu anja pasa lo tin bataya fuerte entre e teamnan partisipante. Weganan ta cuminsa pa 10 or di mainta. Volleyball ainda tin lugar pa tur esnan cu kier hunga cu of sin team. Volleyball lo worde hunga den Sporthal na Santa Cruz diabierna 13 di september pa 7 or di anochi.Tuma contacto cu Rudy Leysner

na tel: 5942546. Atletismo lo tuma lugar dia 15 di september y lo cuminsa pa 6.30 mainta ariba linear park y por cana 3 of 5 km. Por inscribi na oficina di FMTB na IBISA .

E anja aki Biljard lo worde hunga na CB Savaneta dianan 7y 14 di september cuminsando pa 1 or. Si abo tambe kier partisipa ainda cu biljard anto jama Harry Bareno na tel: 5673647 of Moonchi Kelly na tel 5938954

Pa bowling manera tur anja Edna Maduro lo bai organisa esaki y lo worde hunga ariba canchanan di Eagle Bowling. E weganan lo tuma lugardianan 10 y 11 di september .Si abo kier purba bo suerte cu e caballeronan y damanan 60 den bowling anto jama Edna na tel 5942433

Domino ta completamente jen caba ja cu Roy Sneek for maart caba a cuminsa prepara su schedule cu e anja aki atrobe lo ta na Centro di Bario Noord. Dia 28 di augustus e reunion di domino na Centro di Bario Noord a tuma lugar pa 7.30 anochi. Nos amigo Roy ta puntra tur hungador pa ta presente 30 minuut promer cu wega y tene cuenta co lo worde hunga dianan 7 y 9 di september. Pa mas iformshon tocante e differente weganan por jama oficina di FMTB na tel: 5868651.

Tennis e anja aki lo tuma lugar ariba e canchanan di Gold Coast ariba dianan 17,18 y 19 di september cuminsanda pa 7’or di anochi. Esnan cu kier partisipa por tuma contacto cu Ceasar na tel 7409167 of pasa serca dje na canchanan di Aruba Racquet Club parti atardi.

Bo no mester tin partner ja cu Ceasar mes ta traha tur e teamnan. Wandel voetbal e anja aki atrobe ta ariba cancha di RCA y dia 6 di september pa 7 or e teamnan lo enfrenta otro. Freddy Rafini ta encarga cu esaki y si abo kier partisipa djies jama Freddy na tel 5949994.

Directiva di Fundacion Movemiento ta Bida kier a gradisi e anja aki atrobe tur esnan cu ta juda nos gratuitamente pa organisa e torneo grandi aki cu ta esun di mas grandi na Aruba. Tur hende ta worde invita di awor caba pa bin presencia nos 60 plusnan den accion.

