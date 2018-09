Jani Brokke Memorial 2018 exitoso

Diasabra ultimo a tuma lugar entregamento di premio den The Cage Club na tur e ganadornan di e torneo di Jani Brokke Memorial organisa pa Fundacion Movemento ta Bida.

Un danki grandi ta bai e anja aki pa Samenwerkende Fondsen cu via Cede Aruba a sponser e evento aki hunto cu Minister Danqui Oduber di Deporte .

Tambe FMTB kier gradici tur e coordinadornan di e diferente deportenan y tur cu a coopera pa nos por a ofrece nos 60 plusnan un torneo exitoso . Un danki special na The Cage cu nan tremendo servicio y espacio pa nos por tabata tin un anochi sumamente exitsoso.

Señora di Jose Geerman (qepd) a ricibi un Plakaat postumo pa su esposo cu tabata e coordinador cu tur aña tabata organisa e torneo di Biljard pa FMTB pero lastimamente a bay laga nos algun siman despues di a organisa e torneo aña pasa .

Tambe FMTB a otorga e anochi aki senor Juan Tromp un plakaat pa su trabounan haci durante tur e añanan pa e deporte di canamento.

E resultadonan ta lo siquiente:

Den domino e añ aki den pool A a Sali campeon Mireya Ras-Lampe/Rene Finol y sub campeon Alfredo Maduro/ Julio Ras. Pool B campeon Frank Hernandez/Dominico Henricus y sub campeon Romano Denie-Solagnier/Roy Sneek y por ultimo Campeon supremo tabata Mireya Ras-Lampe/Rene Finol y sub campeon Frank Hernandez/Dominico Henricus .

Futbol di cana a worde gana pa INRO 2 y sub campeon Team Leo den Hertog.

Volleybal Mixed Nuts a titula campeon y Guardian Group team sub campeon

Tennis e ganadornan a resulta Harold de Miranda/Tristan Every y na di dos lugar Benny Vrolijk/ Cesar Luque

BIljard e anja aki a bai pa 1. Edwin Chirino . 2. Luis Sjeik Orman. 3. Edmond Lopez

Bowiling tabata dividi den damas y caballeros.

Damas: 1. Salome Lacle 2. Marline Tujeehut. 3. Silvia Wout

Highest game Editha Semeleer y Sigris Torres (213)

Caballeros: 1. John Thiel. 2. Ricardo Chin. 3. Nelson Kelly

Highest game: John Thiel (224)

E aña aki canamento a tuma lugar na lineair park y a worde dividi den differente categoria di edad.

Damas(60-64) 1.Candida Wester. 2. Imelda Tromp. 3. Emirta Werleman

Caballeros (60-64) 1. Mito Werleman. 2. Nelson Feliciano 3. Jossy Figaroa

Damas ( 65- 69) 1. Chichi Tromp. 2. Rosa Kelly 3. Silvia Wout

Caballeros (65-69) 1. Ramiro Boekhoudt. 2. Rudy Wong. 3. Benedicto Reyes

Caballeros 70+ 1. Mario Maduro. 2. Yong Vrolijk 3. Raymundo Nicolas

Softball e anja aki a tuma lugar ariba tereno na Pos Chiquito durante dos siman

Aki E Team Bambino a Sali campeon di e torneo

Por ultimo un danki na prensa cu semper a promove nos actividadnan. Di awor caba nos kier invita tur hende pa tene e fecha di 10 di november liber ja cu FMTB lo bai tin su fundraising e anja aki na Renaissance Ballroom cual lo ta un Songfestival y Noche di Baliadornan cu nos cantantenan 60+ competiendo cu canticanan den tur idioma y companja pa Papito Rafael y su Biba lekker Band. On Track y BADU tambe lo t’ey pa tur hende por marka paso y pasa un anochi agradabel.

