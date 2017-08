Jan Poets: “Aruba mester siña duna su mesun hendenan balor”

Tabata den planes tene un evento deportivo grandi, cu peloteronan internacional na Aruba, pa cual Sr. Joselito Antonio Albertz a cuminsa cu e preparacionann caba. Como Arubiano, e no kier involucra su mes cu niun partido politico, pero como yiu di tera, cu ta carga e bandera di Aruba unda cu e bay. Pero cosnan no a cana manera el a spera. Sr. Eddy Peterson, miho conoci como Jan Poets ta duna su banda di e storia aki.

Sr. Jan Poets ta di opinion cu e trata cu nan a haya for di ATA tabata masha malo mes. Su persona tabata encarga cu e logistica aki na Aruba, e.o door di busca hotel, etc. Tur hende tabata entusiasma cu e proyecto aki. E ta haya hopi jammer cu ni sikiera un meeting e grupo aki a haya. Ni sikiera un meeting pa skuchanan personal, Sr. albertz tabata di bin Aruba pa splica personal.

Den su posesion Sr. Poets tabata tin documentonan den su posesion, caminda cu I Love Festival a haya 360 mil florin, cu ta loke Sra. Ronella Croes no ta menciona. Awo Sr. Poets lokier sa ki clase di turismo I Love Festival ta bay trece, manera Sra. Croes ta menciona cu nan ta haci surveynan. Acaso I Love Festival tin mas poder cu’n ESPN.

For di un principio caba e evento aki a wordo nenga, via telefon. Sin cu por a bay un meeting, unda cu por a topa cara a cara y papia ariba e asunto aki, con serio e evento aki ta. Sr. Poets a acerca Miniser Mike de Meza, e actual Minister di Turismo, hunto cu Sr. Radhames Dijkhoff cu tambe ta forma parti di e comision organisador.

Minister Mike de Meza a haci un conference call cu Sr. Tuli de Veer, splicanan na placa chikito, encuanto e proyecto aki. E ta un proyecto cu no solamente ta atrae turismo, pero ta stimula deporte tambe. Deporte a demostra ta pone un hende pober, haci’e rico den sentido cu mas pelotero nos tin den Grandes Ligas, manera Corsou, e peloteronan ta contribui mas na bo pais. No ta bisa pa e parti di entretenimento mester corta nan, esey Sr. Poets ta bisa. Deporte ta mas importante. ATA no a pone nan curason den e cos aki. Simpelmente paso ta ‘Rubiano, keur nan af.

Sr. Poets ta sigui bisa cu e ta admira con Sra. Ronella Croes di ATA ta papia. Pero e ta haya falta di respet cu bo no por sinta skucha e ‘Rubianonan bin cu nan proyecto. Sr. Poets tambe tin su parti, unda cu e evento mester a caba cu’n award.

Si Aruba a firma prome cu All Star Game, den tur wega te na World Series, den tur programa di ESPN nan ta menciona pa nan bin bishita Aruba paso Celebrity Games ta bay ta eynan. Esey kiermen cu Aruba lo a haya tres luna di promocion, cu el a perde awo. SI e proyecto a bin Aruba, ESPN lo a bay LIVE y ta full mundo lo a haya sa di Aruba.

Si e minister di Turismo tabata di acuerdo cu e evento aki, pakico e no a pone presion pa esaki bay door toch, pa cual Sr. Poets ta bisa cu e no kier mete cu politica. Pa ocho aña largo Jan Poets a wordo boicotea tanto den ATA como den Lotto, pero e no ta worry cu esey. E no ta biba di politica y ta sigui bay padilanti.

Tambe Sr. Joselito Albertz a puntranan si pa otro aña, su cara no keda na berguensa, ya cu ta un contacto importante e tin, cu peloteronan grandi den Grandes Ligas. Nan lo a bin inverti tambe den e economia di Aruba. Esey ta un lastima, segun Sr. Jan Poets. Aruba a perde un di e miho promocionnan den su historia.

Mester siña duna e ‘Rubianonan balor. Anto e ora ey por bisa cu ta traha pa Aruba. Asina Sr. Jan Poets a finaliza bisando.