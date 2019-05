James Hepple orador invita na simposio ‘E ruta pa turismo sostenibel’

Na e di dos simposio organisa pa movimento RAIZ: ‘E Ruta pa Turismo Sostenibel’, un di e invitadonan special pa e anochi ta e ya conocido Sr. James Hepple, Assistant Professor di e facultad Hospitality and Tourism Management Studies na Universidad di Aruba.

Sr. Hepple a cuminsa su carera na 1973 cu e English Tourist Board na London, Inglatera y despues cu e East Midlands Tourist Board na Lincoln, Inglatera. El a bay biba na Canada na 1976 y a join Pannell Kerr Forster como consehero trahando riba varios estudio relata cu hotel. Na 1979 el a join Thorne Stevenson & Kellogg como Senior Consultant unda e tabata responsabel pa un cantidad di tarea di mercadeo y factibilidad den e area turistico. Na 1983 sr. Hepple a wordo nombra Planning and Research Consultant pa e Ministerio di Turismo di Bahamas na Nassau cu e responsabilidad pa tur investigacion, analisis y planificacion pa dicho organisacion.

Entre 1989 y 1991 James Hepple tabata cu Trusthouse Forte Hotels, prome como Director di Benta y Mercadeo pa Caribe y Bermuda, anto despues como Director di Mercadeo – Norte America, cu base na New York, Estados Unidos. Despues di a regresa Nassau na 1991, Sr. Hepple a tuma e posicion di consehero di mercadeo pa The Bahamas Agricultural and Industrial Corporation y a bolbe uni forsa cu e Ministerio di Turismo di Bahamas na 1993 como Director di Planificacion y Maneho di Informacion. Na 1995 el a wordo nombra Deputy Director General.

Na 2001 Sr. Hepple a wordo nombra como Executive Director di e Curaçao Tourist Board, situa na Willemstad, Corsou, unda e tabata directamente responsabel pa tur e elementonan di mercadeo di e isla di Corsou como destinacion turistico y pa e maneho diario di e Tourist Board. Na 2005 e tabata Director di Turismo y Presidente di e Tourism Development Company of Trinidad and Tobago, cu base na Port of Spain, Trinidad. Y na 2007 el a wordo nombra Marketing Consultant pa e Chairman y Board of Directors di Saint Lucia Tourist Board, situa na Castries, Saint Lucia.

Entre 2009 y 2018 sr. Hepple a sirbi como Presidente y CEO di e Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA), cu base na Oranjestad, Aruba. Na 2012 el a wordo apunta pa e Board of Directors of the Caribbean Hotel and Toursim Association y ta sigui sirbi como e Tesorero di e Asociacion.

Aunke sr. Hepple ta un ciudadano Canades, el a nace na Hexham, Inglatera na 1949 y ta carga un PhD den Economic Geography y un First Class Honours BA degree den geografia, ambos el a logra na e University of Hull, Yorkshire, Inglatera.

E simposio ‘Ruta pa Turismo Sostenibel’ cu lo tuma luga dia 14 di juni 2019 na Cas di Cultura, di 7 p.m. pa 10 p.m., ta bay ta un oportunidad unico pa haya sa mas tocante Turismo Sostenibel na Aruba, pa conecta cu diferente pionero den area y interesadonan den e topico y asina wordo inspira pa yuda aporta na un turismo y un isla sostenibel y responsabel. Entrada lo ta solamente 25 florin.

Pa haya sa mas tocante e simposio aki, por bishita RAIZ su pagina di Facebook, website of tuma contact via [email protected] of yama 630-3511

Comments

comments