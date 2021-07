Jairzinho Tromp tambe tambe a postula su mes pa president di AVB

Esaki ta un introduccion na mi postulacion como president di AVB, pa e periodo 2021-2025

Bon dia, bon tardi o bon nochi,

Promer cu tur cos, un danki pa boso atencion y spera cu boso por tuma un tiki tempo pa pasa den e documento aki, pa asina conhuntamente nos tuma un bon decision, pa cu bienestar di nos futbol en general.

Mi nomber ta Jairzinho “Jair” Tromp y esnan cu conoce mi, sa mi trayectoria den futbol y den AVB.

Pa esnan cu no conoce mi, lo tin un documento cu un CV-deportivo di mi, cu ta duna algun info di background den e mundo deportivo.

Den AVB, mi a fungi como tesorero y tambe mi a funciona den e Comicion Futbol Femenino y den comicion di Referee ( entre algun di mi tareanan), pa cual na mi parecer nos tabata tin un bon quimica den e comicionnan y nos a logra traha den un bon ambiente y a logra resolve diferente inquietud cu por a presenta.

Na e momentonan aki, mi a bolbe postula mi mes, pa president di AVB y si mi no wordo eligi como presidente, mi ta postula mi mes tambe, como miembro di bestuur di AVB. Mi sa, cu mi por yuda AVB y esey no ta solamente como president. Cual ta algo cu mi ta diferencia hopi di pensamento, cu e presidente actual, cual ta pensa, cu ta solamente como president, el lo por contribui den AVB.

Na 2013 mi a postula mi mes como president y miembro di bestuur ( cual e president actual a postula como president SO ), mi a presenta ariba papel un plan di maneho, na unda cu mi a presenta diferente puntonan di interes, pa tuma accion ariba nan. Lamentabelmente mi no a wordo eligi y mi a accepta esey, mi tin cu bisa, cu e persona cu a wordo eligi ( president actual) no a presenta nada ariba papel.

Na 2015 kier a presenta un mocion di desconfianza contra e president actual, cual tambe lo mi manda documentacion ariba e cuestion ey.

Na 2017 mi a bolbe postula mi mes y mi a amplia e Plan di Maneho y a bolbe presenta y atrobe e president actual ta keda sin presenta nada ariba papel, na unda e ta bolbe wordo eligi, sin cu e relato financiero wordo trata, mucho menos aproba, cual mi ta lamenta cu clubnan no ta compronde e acto aki como uno 100% contra “ Good Governance”

Den e periodo di 2013 pa 2017, mi persona tabata tin hopi desacuerdo cu e forma di maneho di e president y toch asina mi a logra bon cooperacion den diferente comicionan di AVB. Na momento cu e president a wordo eligi, mi a trek terug mi postulacion pa cu miembro di bestuur, pasobra mi sa, cu mi no lo por traha mas, na un forma adecua, cu un persona, cu no ta compronde, cu NO ta existi “president besluit”, si no,” bestuursbesluit”, cu na mi parecer, ainda e no ta compronde esey y esey claramente bo por wak e, den e media cu e ta sponsor cu placa di futbol y cu clubnan ta haya falta di dje. Na unda cu e ta wordo elogia pa su bon trabow pa futbol di Aruba. Bo mes por judge esey.

Pa cu mi postulacion como president di AVB, mi no kier amplia mi plan di maneho atrobe, si mi kier bisa, cu e ultimo plan di maneho cu mi a entrega na 2017, ta keda vigente y mi ta kere den esey. Toch mi kier elabora un tiki ariba mi pensamento pa cu seleccionan ( damas y cabayero) y cu AVB como organisacion.

Mi ta kere cu nos selecionan mester haya mas candidato pa por escoge y crea nos seleccion. Con nos por haci esey.

Crea regio selectie, kiko esaki ta hou in.

Nos tin 3 stadion cu yerbe ( cu tambe mester atencion), nos ta crea tres regio na Aruba na unda cu e clubnan ta wordo reparti den e 3 regionan ey, a base di nan grandura ( esey claro mester wordo analisa bon ainda )

Pues tin regio Noord ( CDFF), regio Centraal ( CDGT) y regio Zuid ( Yara Complex), den e 3 stadionan ey, lo forma selecion di 25 hungador di e diferente teamnan cu a wordo reparti, den e region ey. Lo por cuminza cu U-11 te U-17, mirando cu un mucha na un edad chikito mester diverti su mes haciendo deporte y ta na un edad entre 9 cu 11, lo ta bon, pa e escoge un deporte cu e lo kier sigui den dje. Despues di U-17 ya selecionan lo ta mas stabil y nan horario di train, ya lo ta variando y lo keda na discrepancia di e head-coach di e selecionan nan ey.

E idea ta cu e selecionan aki ( U-11 te cu U-17), lo train un cierto ora den wknd, claro tur seleccion apart, esta U-11, U-13, U-15 y U-17. Lo structura e trainingnan, na un manera cu e mesun training ta wordo duna na Regio Noord, Regio Centraal y Regio Zuid. Durante e trainingnan ey, tur nos entrenadornan certifica lo por bin yuda y asina keda activo y yuda selecion y ricibi e balor di su logro pa cu e cursonan cu nan a atende y ricibi certificado pa nan.

Durante e trainingnan aki, tur e entrenadornan di e clubnan registra den e regio, por atende e trainingnan tambe y asina tambe haya mas conocimento di training ariba nivel di seleccion. Di e forma aki, bo ta stimula un clubcoach, pa e tambe bay pa su certificadonan y tambe yude, cu su trainingnan na su propio club. Esaki ta un estimulo pa nos coachnan.

Locual ta e hungadornan, lo crea un opendag y invita tur e hungadornan cu lo por forma e 25 hungadornan pa cu selecion di cada regio, lo haci un intake y diferente testnan, entre otro fisico y mental pa asina forma un grupo di 25 mucha. Lo forma un lista di reserva y na momento cu un mucha, pa X-motibo no por forma parti di e selecion, lo invita e siguiente cu ta ariba e lista di reserva.

E idea ta pa tin un regio competitie y ta durante e competencia ey, na final lo escoge e seleccion nacional di e categoria corespondiente, pues no ta e regio lo ta e seleccion nacional, pero lo forma e seleccion nacional di e 75 muchanan cu ta forma e seleccionan regional.

Si acaso e no ta duidelijk o tin pregunta encuanto e idea aki, cu por cierto ta hopi low budget, por contact mi libremente.

Encuanto AVB como organisacion, mi lo kier ta hopi cortico, AVB no por bira un organisacion profesional, mientras tur su miembronan( clubnan) ta amateur. AVB su gasto na salario/vergoeding ta mas halto cu e presupuesto di tur e clubnan miembro hunto.

Cu AVB mester traha mas profesional, sigur cu si, pero e no mester ta a costia di fondo cu lo por aloca pa nos clubnan miembro, pa nan por funciona na un manera drechi. Forza clubnan pa yega na nan club license, no ta e forma corecto pa tuuur club miembro. Tin club ta casi mendiga na AVB, pa haya 10 bala, pero AVB, si tin fondo pa marketing y gastonan di viaje, cu na final no a yuda nos clubnan miembro.

Mi ta sigur cu AVB lo por busca full un container di bala y algun material pa train y alivia e gasto ey, serca varios clubnan miembro.

A yega tempo pa cambia e rumbo di AVB, nos futbol a degrada y esey ningun hende lo por nenga. E cambio aki, ta den man di nos miembronan di AVB, di esnan cu ta bay vota.

Tuma bo tempo y pasa den e documentonan cu mi a manda adhunto, si bo tin pregunta o algo no ta duidelijk, no duda den contact mi.

Spera cu dia 21 proximo, conhuntamnete nos apoya nos futbol, pa nos goza un biaha mas di bon weganan di bala y cu apoyo di amantenan di bon futbol den nos stadionan.

Adhunto mi a agrega mi plan di maneho cu mi a entrega y presenta na 2017, na unda cu mi ta kere cu si nos a cuminza di 2013 caba, nos lo ta disfrutando di un bon ambiente di futbol.

