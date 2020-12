Jairzinho Croes ta graduado number 45 Organization, Governance and Management 

Dia 2 di December 2020, Jairzinho Croes a ricibi su diploma di Bachelor of Arts di Organization, Governance and Management (OGM). Den cuadro di e celebracion aki Jairzinho a ricibi un regalo (certificado) di Giannis Group y a ricibi un regalo y reconocemento como graduado number 45 for di e programa OGM.

E prome graduado di OGM esta Indira Burke a termina e programa na 2014. Na 2018, OGM a logra su di 25 graduado den persona di Tony Khalil. Awe OGM ta orguyoso cu 45 graduado a termina e programa y a sigui den nan rumbo profesional of academico.

Dia 12 di November 2020, Jairzinho a defende su tesis exitosamente den forma virtual. Pa motibo di e situacion actual di COVID-19 no a organisa e defensa di e tesis fisicamente. Jairzinho a defende su tesis titula ‘A Quantitative Research on Leadership Style and Good Governance in the Public Sector of Aruba’.

E pregunta general di e investigacion tabata: “Kico ta e relacion entre e diferente tiponan di liderazgo y bon gobernacion den e sector publico na Aruba?” Jairzinho a defende su tesis den presencia di e comision di graduacion cu a consisti di drs. Judelca Briceño como supervisor di tesis, y evaluado mr. Luciano Milliard, Ir. Yvonne Lee-Perez trahando na Departamento di Labor y Investigacion tabata presente como miembro externo di e comite di graduacion.

Pa su investigacion Jairzinho a logra acerca 70 empleado publico. E personanan aki a yena un encuesta na un manera electronico. E resultado di e investigacion a mustra cu e estilo di liderazgo cu mas ta wordo implementa den sector publico dor di e managers ta ‘transformational leadership style’.

Esaki kiermen cu managers ta uza e estilo di encurasha y motiva empleado pa mehora profesionalmente y pa trece cambio positivo den nan trabou. E resultadonan tambe ta mustra cu tin un relacion entre implementacion di e estilo di liderazgo aki y bon gobernacion.

E estudio aki ta recomenda pa enfoke y educa managers den sector publico y promove programanan cu enfoke ariba “transformational leadership style” y tuma e factornan aki na cuenta na momento cu ta en busca di managers den sector publico.

Di e forma aki por haci implementacion di e principionan di bon gobernacion uno duradero den sector publico na Aruba. E comite a elogia Jairzinho pa su investigacion relevante y su recomendacionnan duna.

Den su tempo na Universidad di Aruba, y durante e proceso di su tesis, Jairzinho a crece na un nivel academico y personal. Universidad di Aruba, particularmente e departamento di Organization, Governance, and Management, ta felicita y ta orguyoso di Jairzinho cu e logro aki y ta desea pe tur clase di exito den su futuro.

OGM ta gradici miembronan di prensa pa nan sosten na e programa y Giannis Group pa e atencion duna na nos graduado y Aruba Aloe pa e regalo duna na e famia di e graduado y prensa. Pa haya sa mas di e estudio por bishita e website di Universidad di Aruba http://www.ua.aw of e pagina di Facebook di OGM: @UniversityofArubaOGM.

