Jairo Maduro (POR): Un pedosexual merece un papel di bon conducta?

Dialuna 24 Juli nos por a lesa den prensa cu un pedosexual condena na November 2014 na 18 luna di prison pa un abuso sexual di un menor, no por a haya un carta di bon conducta. Esaki despues cu el a cumpli su condena y su periodo di prueba cabalmente.

Ta asina cu segun ley, un carchi di castigo lo worde elimina despues di un periodo di 4 aña pa delitonan cu no tin castigo di prison. Den caso cu tin castigo di prison, e periodo ta bira 8 aña pero mester pone acerca e castigo cu e persona a haya.

Mi a lesa hopi comentario riba red nan social cu mayoria hende den nos comunidad tabata aplaudi e sentencia di hues y nos leynan cu ta permiti esaki.

Prome cos cu a pasa den mi mente ta:

1. Nengando e papel di bon conducta pa haya un trabao ta na fabor di e victima?

2. Esaki lo por yuda proteha y preveni futuro victima den nos comunidad?

3. Si e pedosexual aki no por haya un trabao door di e papel di bon conducta, kico e consecuencia lo por ta pa e victima, nos menornan y comunidad completo?

4. Abo ta kere cu e pedosexual aki sin trabao, sin entrada, sinta na cas cobrando un onderstand lo tene riba e bon caminda?

5. Con grandi e posibilidad nan ta pa e ripiti e acto aki den un situacion asina?

Mi por tin comprension riba e esencia di e ley pa cu e otorgamento di un papel di bon conducta. Si nos analisa e periodo di castigo (18 luna), mi mester cuestiona e periodo di castigo aki y e periodo di prueba cu ta ridiculamente mucho abao.

Mester bin sin duda cu un castigo minimo rasonabel, proporcional y tambe mester revisa e efectividad di e periodo di prueba.

Kico ta e punto?

1. Mester tin suficiente medio, personal capacita y leynan pa guia un pedosexual a base di programanan institui durante di su condena.

2. Mester tin programa y ayudo profesional pa revisa cu durante di su tempo di prueba e ta keda riba e caminda corecto pa asina preveni cu e lo por bolbe comete e delito horibel aki cu un menor di edad of otro persona den nos comunidad.

3. Mester evalua, ta pa bai traha na unda e la solicita e carta di buena conducta. Ta obvio cu si ta pa e bai traha como seguridad na un school nos mester evita esei. Pero si ta pa vigila por ehempel un deposito of negoshi den caya grandi den oranan di anochi lo no tin motibo pa nenga su solicitud pa e por haya e carta di buena conducta pa e por eherce un trabao y asina e por gana su entrada economico.

Nos mester para keto y analisa un rato cu encarcela e pedosexualnan aki pa un tempo largo of nengando e carta di bon conducta no ta soluciona e problema aki. Nan mester guia y ayudo social/psicologico pa asina por reintegra den nos comunidad y asina preveni ripiticion di un acto condenable asina.

Preveni ta mihor cu lamenta.