Jacky van Putten (POR): San Nicolas The lost City

Aruba ta awe unda e ta danki na mi bario di San Nicolas. Desde cu e Mericanonan a desaroya e industria di petroleo, nos di San Nicolas a percura cu desaroyo economico a eleva nos standard di biba na Aruba. San Nicolas a percura primeramente pa nos capital Oranjestad crece y ta loke e ta awor. Cu tempo e mondi di Noord a bira un districto cu mas hotel y comercio. Santa Cruz tambe a beneficia cu loke San Nicolas a inyecta. Pa no lubida Paradera cu su infrastructura moderno y comercio cu cada dia ta bira miho. Tur districto na Aruba a probecha di e ayudo financiero di San Nicolas pa medio di nos industria petrolero.

Igualmente den e ramo di deporte nos por a wak con complehonan deportivo a ser traha den practicamente tur e barionan aki y a hiba deporte den bario. Danki San Nicolas pa por ta e motor di tur esaki. Pero ora mi bay mi bario mi no por wak e progreso cu henter mi isla a conoce, mi no ta wak e economia cu tur parti di Aruba si a haya, e placa cu a sali di pariba a crusa e brug y bay pabou y nos a keda mescos. Nos a conoce diferente parlamentarionan di MEP, AVP y PPA te hasta ministernan y vice premier di Aruba cu ta hendenan di San Nicolas. Pero nan trabou no a refleha den un San Nicolas prosporo na unda nos entradanan tambe ta comparti. Den deporte ta tristo pa reconoce, pero e realidad ta haci mas dolor. Si nos bay den barionan di Village, Lago Heights y Congoweg. Canchanan bandona cu solamente ta haya verf ora minister kier pone reunion di contacto pa primiti hende. Unda e veldnan di bala di yerba a keda pa San Nicolas? Minister President San Nicolas no ta conta, pero pa campaña si ta core pone un? A traha un Linear Park, un Parke Curason bunita y te hasta na Savaneta ta bin un, pero unda esun di San Nicolas a keda? Minister di San Nicolas , pariba no ta conta? Kico San Nicolas a haya pa deporte? Un Joe Laveist cu ta demasiado caro pa uza? Un Community pool cu scolnan no por uza pasobra e ta mucho caro, e veld di baseball na Lago Heights cu no ta cos pa wak?

Nos a haya Carnaval Village, sorry un parking lot, na unda un bes pa aña ta uze.

Ta drecha caminda y pone klinker pa asina economia di San Nicolas drecha, a habri brug pa mehora calidad di bida di pariba. Pero unda e inversion economico a keda pa San Nicolas? Ta bay habri Citgo, tremendo, pero den 60 aña e refineria no a drecha San Nicolas? Awo Citgo si? Anto e un minister cu a mustra atencion pa San Nicolas, a wordo boicotea y su proyectonan a wordo para, lubidando c uta pueblo di San Nicolas lo ta esun cu tabata wordo beneficia. Cu minister y parlamentarionan di San Nicolas asina mes e bario e keda mescos, pio ainda a bay atras. Mester un cambio, mester sanger nobo, mester hendenan cu kier mira San Nicolas progresa. Dia 22 di September ta bo oportunidad pa scohe un team nobo, esta e team di POR, y trece deporte bek pariba.