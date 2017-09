Jacky van Putten (POR) : Nos fundacionnan di deporte mester atencion

Ultimamente mi ta wordo acerca pa diferente miembro di federacionnan cu ta vocifera nan preocupacion y dificultad. Dirigentenan y tambe deportistanan di e diferente federacionnan ta frustra y hopi biaha bandona den nan empeño pa hiba nan deporte dilanti. Ta parce cu cierto federacionnan cu tin padrino of ta grandi ta logra nan programa mientras e chikitonan ta wordo ignora y laga pa nan mesun cuenta. Esaki ta un situacion no desde awe, pero ta tumando lugar pa decenanan di aña. Comunicacion entre federacionnan y ASU ta laga hopi di desea. Comunicacion y colaboracion entre e diferente fedaracionnan tambe ta dificil. Conflictonan entre e diferente organisacionnan ta limita e progreso general di nos deporte y solucionnan ta dificil di logra pasobra no tin boluntad pa esaki. Asina aña aden y aña afo diferencianan y desunion ta keda den un mundo di deporte na unda nos tur mester aporta. Den nos Vision 17-21 Hunto Nos POR nos kier bin cu un Sport Raad na unda e union entre e diferente partnernan mester haya atencion pa asina por elimina tur conflicto, interes partidario y politica for di deporte. Nos mester busca e caminda na unda tur por encontra otro y haya e apoyo necesario. Nos no mester lubida cu mayoria di nos dirigentenan ta voluntario y ta sacrifica nan tempo liber, nan famia, nan bida te hasta entrada pa nan ta pasiona cu ne, e deporte. Esaki ta mas cu logico cu nos mester brasa e personan aki y duna nan un ayudo den tur tereno pa asina e peso aki por wordo alivia. Un voluntario no mester bay y bringa contra e sistema y gasta energia innecesario pasobra no tin union den deporte. Federacionnan cu no tin e experticio den prepara nan programa di aña mester wordo yuda cu esaki. Tur federacion tin e mesun derecho di existencia y mester tin e mesun atencion y balor cu cualkier otro. Mester boga pa un miho colaboracion entre tur e partnernan di deporte pa asina nos engrandece nos deporte. Pa hopi aña mi a wak con preferencia politico den deporte a tranca desaroyo, siendo un ambtenaar bou di maneho di director y minister mi no tabatin e oportunidad y e facilidad pa yuda den esaki. Cu bo voto, mi lo por realisa esaki y haci tur na mi alcance pa drecha tur e canalnan di comunicacion, duna ayudo tecnico tanto administrativo y den entrenadornan. Lo mi percura cu programanan wordo implementa pa lanta e nivel di instructornan y dirigentenan di tur federacion y lo para cu nos facilidadnan por wordo uza optimalmente door di tur nos federacionnan na un costo minimo of gratis. Deporte no ta pa privilegiado, e ta pa tur.