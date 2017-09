Jacky van Putten (POR): No na intimidacion politico

Tabata 9 luna pasa cu mi a dicidi pa prome biaha pa drenta politica, mi a realisa cu nos como hende muher mester bira mas activo den influencia e rumbo cu nos dushi isla mester bay. Como mama y abuela mi a realisa cu un di mi tareanan den bida ta protehe y provee pa mi famia y futuro generacion. Pa 34 aña mi a entrega mi mes na e servicio di guia, forma y percura pa atletanan, instructor, coordinador y crea programanan. Como deportista na prome lugar bo ta siña e hoben atleta disciplina , bo ta forma e atleta bou di guia su caracter y su determinacion. Ta conoci cu un deportista dedica ta un ciudadano cu respet. Den deporte bo ta siña e hoben con pa trata cu emocionnan di bida, ora nan no logra nan meta, pa respeta otro, pa respeta arbitrahe y cu deporte ta un team effort. Bo ta prepara duro, bo ta disciplina bo mes y bo ta duna 100 % di bo esfuerso. Enseñansanan cu bo kier duna e atleta den su deporte y tambe su bida y futuro. Bo ta gana cu fairplay y no cu agresion of intimidacion. Awe den politica mi tin e mesun pensamento cu mi prohimo. Nos como parti di e sociedad civilisa aki mester por demostra respet, mester por tolera diferencia y mester brasa igualdad pa tur. Mi a wordo adverti door di hendenan cerca dimi pa keda leu di politica pasobra e no ta deporte, e ta un relidad cruel na unda famia, amigo, conocir ta wordo transforma den enemigo, enemistad y guera djis pasobra bo no ta di nan color politico. Mi a nenga di sucumbi na e idea aki, pensando cu realidad ta otro. Pa mi desapunto mi a relisa cu enberdad un politica por ta bastante devastador. Cu logra e meta ta mas importante cu e lucha, cu tur instrument ta hustifica contal bo logra intimida y menasa bo contricante. Humiyacion y atake directo na famia ta hustifica. Maltrata, caba cu otro ser humano ta e gratificacion di un logro. Faltando algun dia mi por wak con intimidacion y menasa ta crece y bo no ta sinti bo sigur mas como politico. Pesey mi ta para awe y denuncia tur e actonan aki di intimidacion, e constante esfuerso pa impone bo idea riba e otro. Ami ta para contra di esaki y ta para na bo banda tambe pa e libertad di ta ken mi ta y ki escohencia mi tin politicamente. Mi propiedadnan y pensamento ta dimi y democracia ta garantisa e escohencia liber. NO intimida, respeta. Dia 22 di september ta e diferencia. Abo tine den bo man!