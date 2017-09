Jacky van Putten (POR): Mester centralisa fondonan financiero pa deporte

Nada no ta move sin placa y deporte organisa tampoco. Si nos kier un nivel di deporte halto na unda tur nos hobennan y deportistanan ta wordo brinda e oportunidad, nos mester centralisa tur entrada y reparti na unda mas mester di dje. Atraves di aña e fundacion lotto ta esun cu tabata percura pa mayoria di entrada sosteni tambe door di instancianan priva. Pero e cifra cu tabatin pa deporte a bin ta bahando tur aña te na unda mester a bay papia cu Bank of Canada pa asina keda toch cu algo. Ta di lamenta si cu no a uza e fondonan aki miho y awor tin cu paga e prestamo y interes cu por a bay pa provee pa nos deporte. Den nos plan di maneho di POR Vision 17-21 Hunto nos POR, netamente nos lo kier adresa esaki desde comienso. Mester sa kico tin disponibel y con nos lo por mehora e suma aki. Mester bay bek na mesa cu Bank of Canada y wak kico nos opcionnan ta, no por ta cu mayoria di entrada ta sali di nos isla y nos deportistanan ta wordo priva di esaki. Danki na un maneho ad hoc di deporte y nos fondonan awe nos tin cu paga pa esaki door di sacrifica nos hobennan y atletanan. Por ta di opinion cu mester busca otro entradanan pa asina nos por cumpli cu e programanan cu mester bin pa asina nos scolnan, nos barionan, nos federacionnan, nos instructornan, nos volutarionan, nos edificionan por haya e atencion debido. Un di e posibilidadnan ta sondia e opcion di haya un procentahe di e drop tax na e casinonan. Mester delibera con esaki lo por wordo haci y kico deporte lo por haya. Tur e fondonan aki, tanto di lotto pa deporte, gobierno, drop tax, priva y instancianan internacional mester bay den un fondo colectivo, un fondo nacional di deporte. Una bes cu ta bisto loke tin na entrada mester bin prome cu manehonan cu lo drecha tur nos complehonan deportivo existente. Percura cu tin material adecuado pa tur facilidad, scol y federacion por draai manera mester ta. Mester inverti den nos kader di instructornan, tanto profesional y voluntario y mester drenta e barionan pa asina tur mucho no importa nan status social por tin e oportunidad pa eherce nan deporte. Despues por bay pensa unda por amplia facilidadnan dependiendo di e necesidad y recurso humano y financiero.

Vision 17-21 Hunto Nos POR

-Crea un Fondo Nacional di Deporte (FND) cu e meta pa atrae, canalisa y aloca recursonan financiero necesario pa sector di deporte. Gobierno for di su presupuesto lo contribui anualmente na esaki, hunto co Lotto pa Deporte y instancianan internacional (gubernamental y no-gubernamental) pa sigura cu structuralmente ta aumenta e fondonan disponibel pa deporte. FND ademas lo duna sosten y guia na e diferente federacionnan y asociacionnan deportivo pa loke ta nan propio esfuersonan pa recauda fondo.