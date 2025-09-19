Palm Beach, Aruba 19 September 2025
Nos ta wardabo diasabra y diadomingo na “The Casino at St Regis Aruba”, porta ta habri di
7.30 AM pa asina duna oportunidad pa cumpra carchi di bingo na un balor di $20,- .
Costo pa un booklet ta $20. Cumpra 2 carchi y ricibi e di 3 carchi completamente gratis.
JACKPOT PROGRESIVO A BIRA $28,362,-
Exquisite Bingo ta ofrece un total di $5,000 na premio y un Jackpot Progresivo hopi actractivo.
Pa mas informacion, por tuma contacto cu e Casino VIP Desk na +297 281 2374.
The Casino at St. Regis Aruba
Play Exquisite