‘Jaagdo di Droga’ Groningen ta bolbe ataca den region Caribe

S.M. Groningen a bolbe stop 2 transporte di droga den Region Caribe. Ta trata di e di 4 y di 5 captura dentro di un luna. Diasabra pasa e barco di Marina a intercepta casi 284 kilo di droga y dialuna hasta 1.720 kilo di cocaina y 29 kilo di cristal di metanfetamina.

Cuanto berdaderamente a ser kita for di riba mercado, no por ser bisa cu siguridad. Ultimo fin di siman durante e captura, e sospechosonan a logra tira tur cos for di bordo den lama, prome cu por a para e boto. Sigur 284 kilo a saca for di den awa.

E presunto contrabandistanan a dump e carga di nan ‘go-fast’ na momento cu nan a mira un helicopter di e barco di Marina Ingles RFA Argus. Despues nan a baha na catuna, pero nan a ser persigui pa 2 FRISC. E botonan di intercepsion rapido aki a keda desplega pa Groningen.

Ademas di e cargamento cu a keda saca for di den laman, no a haña droga na bordo. E 3 sospechosonan a keda transferi na Wardakosta Merikano.

Fuerte: Defensie CAribische Gebied.

Comments

comments