IVA: lo atende cu publico via email y telefon so entrante 16 di maart 2020

En conexion cu e yegada di COVID-19 na Aruba, Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) a dicidi di atende cu publico solamente via email y telefon entrante 16 di maart 2020 te cu 31 di maart 2020. Esaki siguiendo e maneho di “containment” pa medio di “social distancing” di Gobierno di Aruba pa preveni transmision local di e virus aki. Pues, tur peticionnan pa remedi, entrego di kehonan y/of cualkier pregunta pa e dienst di IVA lo bay via email of telefon. Pa preguntanan pa Inspectie Geneesmiddelen por yama: 526 2160/593 6371, pa entrega keho: [email protected] of 526 2166/593 6373 y pa cualkier otro pregunta: [email protected] of 526 2160/593 6372.

IVA ta pidi henter pueblo pa sigui e instruccionnan di bon higiena di Departamento di Salud Publico y pa pensa riba e gruponan di riesgo manera nos Grandinan. Tambe ta bon pa sigui e paginanan di Facebook di diferente instancianan di salud na Aruba manera entre otro, dokter di cas, SABA, botica, Witgele Kruis etc. pa mas informacion actualisa. Si bo persona ta sinti sintoma di keintura halto, tin un tos seco y tin dificultad pa hala rosea, mester yama e number di emergencia 2800101.

Comments

comments