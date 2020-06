IVA lo atende cu keho via cita of email, telefon y whatsapp

Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) kier a pone tur cliente na altura cu den e normal nobo aki no lo tin ‘walk in’ mas pa cliente na oficina di IVA cu kier entrega un keho. Pues, e no ta posibel mas pa sinta cu e funcionario di keho di IVA pa entrega un keho y/of pa ricibi conseho personalmente sin un cita prome. Esaki ta pa minimalisa e contacto personal entre cliente y empleadonan di IVA lo mas posibel pa asina por salvaguardia e siguridad di ambos.

IVA su protocol pa por entrega un keho durante e normal nobo ta cu tur keho mester wordo entrega via email: meldpunt@iva.aw, telefon 5262160 of whatsapp 5936373. A base di e email, yamada of whatsapp e seccion di Meldpunt unda e keho ta drenta ta determina si ta necesario pa traha un cita personal cu e cliente of si e keho por wordo atendi via email of telefon mes. Si bo tin un cita personal, por fabor yega 5 min prome cu e cita (pues no mucho trempan). Tambe IVA ta permiti e cliente pa bin cu un maximo di un extra persona na e cita, pero lo mester avisa esaki na Inspectie prome cu e cita. Si acaso e cliente no por pasa personalmente of si e cliente ta malo, lo planea un video call. Den e caso cu e cliente tin un keho riba papel caba, por entrega esaki den e postbus y (si e situacion ta permiti esaki) na balie tambe, pero no lo por sinta cu e funcionaro di keho sin un cita mas. Riba e website di IVA: www.iva.aw por haya e formulario di keho y un ehempel di un carta di keho den Hulandes, Ingles y Spaño cu e cliente por uza.

IVA kier a pidi tur hende pa por fabor tene cuenta cu e cambionan aki y kier a sigura pueblo cu lo keda atende cu tur keho. Nos ta encurasha tur cliente pa haci uzo di e medionan digital pa comunica cu nos y pa sigui Inspectie Volksgezondheid Aruba riba facebook pa cualkier actualisacion.

Comments

comments