Werleman a drenta den funcion como director entrante 3 di januari 2022. E conocido directornan di ITP Caribbean pa 25 aña, Jan Segers y Coen Geurtsen lo bai dedica mas tempo riba plannan strategico di e compania. Werleman a caba su opleiding di Hulanda na ‘Scheepvaart en Transport College Group’ na Rotterdam. E la termina su estudio como Maritime Officer. Despues di su estudio e la traha y biaha rond di mundo te cu aña 2006. Na 2006, Werleman a dicidi di emigra na Aruba y a traha un temporada na Valero Refinery. Despues Werleman a tuma e reto como Claims Manager na Nagico Insurances, cu a cuminsa cu 5 empleado y awor ta un di e companianan di seguro di mas grandi di Aruba. Como un hoben professional, Werleman a continua cu su reto y a fungi como Assistant Director y despues C.E.O. na Garage Cordia di aña 2013 te cu 2020. Na aña 2020 Danilo a cuminsa cu su propio negoshi di Management & Technical Consultant y a haya diferente oportunidad na Aruba, Hulanda, Alemania y Merca. Desde januari 2022, Danilo lo pone tur su conocemento y experticio operational na disposicion di ITP Caribbean, como Director General. ITP Caribbean ta existi desde april 1997. Durante añanan, ITP Caribbean a crece como un compania exitoso di 30 empleado. ITP Caribbean ta ofrece servicio den IT Consultancy, IT Software Development, Network Services, IT Solutions y ta conoci pa su slogan “The Bleep Bleep without the Bla Bla”. ITP Caribbean ta opera principalmente ‘behind the scenes’ pa diferente compania gobernamental y no-gobernamental na Aruba y ta kere den duna bek na comunidad, specialmente na organisacionan cu ta encera bienestar di muchanan y hendenan grandi. ITP tin tambe 144 solar panels, riba dak di nan compania na Rumbastraat pa asina contribui na un Aruba mas sostenibel. Pa mas informacion di ITP Caribbean: www.itpinternational.com

Comments

comments