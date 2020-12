Italia ta marca 993 morto den un dia pa Covid-19

Na Italia, 993 persona a perde nan bida pa motibo di coronavirus, prome biaha te cu e fecha di awe a registra asina hopi morto den un dia. Italia ta e di dos pais di Europa cu a raporta mas morto, segun dato di Universidad John Hopkins.

Despues di a controla e brote y reduci contagio entre juni cu september, na october a explota cu tabatin 30.000 infeccion nobo den 24 ora. E registro mas halto tabata 13 di november, ora cu tabatin 40.000 contagio. Sinembargo, restriccion imponi parce cu a duna resultado, mirando cu e casonan a cuminsa baha.

Sinembargo e situacion ta preocupante pa gobierno di Italia, awo cu e fechanan di fiesta ta acercando. Prome minister, Giuseppe Conte a anuncia cu e pais lo tin medida di 21 di december te cu 6 di januari.

Turista y local cu yega di otro pais, mester bay den cuarentena obligatorio. No lo por biaha na otro region, solamente pa motibo laboral, salud of emergencia. Di e fiestanan di Pasco, Conte a bisa cu e pais ta democratico y no lo interferi, ni controla bida priva di nan ciudadano. Pero ta recomenda pa fiesta wordo celebra na esnan cu ta solamente biba hunto. Tambe lo tin Toque De Queda na henter e pais for di 10pm di anochi incluyendo e dianan di fiesta.

