Istambul ta wordo abati pa awasero fuerte

ISTAMBUL, Turkia – Den menos di dos siman cu Istambul a sufir e pio inundacion den 32 aña, awasero un biaha mas a descarga diahuebs atardi riba e metropolis Turco, colapsando e sistemanan di transporte.

Awasero torencial fuerte cu a cay diahuebs atardi na Istambul, a provoca inundacionnan grave den e ciudad y a colapsa e sistema di transporte, lagando ademas di vuelonan cancela y decenas di persona atrapa den nan auto, menos di dos siman despues cu un otro celula tormentoso a descarga riba e metropolis Turco, causando daño balora na 50 miyon di euro.

Mescos cu e awasero cu a cay dia 18 di Juli ultimo, e tormenta a descarga riba Istambul den pleno ora piek – den e caso aki atardi – ora cu cientos di miles di persona tabata bayendo bek nan cas for di nan trabao. E imagennan cu a yena rapidamente riba rednan social na Turkia y e titularnan di noticieronan riba television, a mustra autonan sumergi y cayanan inunda, mientras reporteronan apenas tabata capas di informa for di caya, pa motibo di bientonan fuerte cu tabata compaña awasero.

E tormenta, cu a laga tambe precipitacionnan fuerte den forma di balanan grandi di hagel, cu a provoca kibramento di glas, a provoca e cancelacion di tur vuelo den e aeropuerto internacional Atatürk – esun mas importante di Istambul – y e suspension temporal di e servicionan di metro, unda cu varios stacion a sufri inundacion manera cu a sosode siman pasa.

Tambe e servicio di tram entre Bağcılar y Kabataş a wordo temporal. Den e waf di Haydarpaşa, un kraan enorme a cay riba un deposito di combustibel, causando un gran explosion cu tabata bisibel for di varios zona di e ciudad y un incendio cu por a wordo combati mas despues pa bomberonan.

E autoridadnan a clausura tambe temporalmente e tunnel di Eurasia, cu ta conecta bao di e awanan di e Estrecho di Bosporus, na e banda Asiatico y Europeo di Istambul, aunke e tunel a wordo posteriormente habri. Varios paso subteraneo tambe a wordo cera pa motibo di e inundacionnan, cu a colapsa e vianan di comunicacion y e sistema di transporte di Uber lagando miles di persona atrapa sin por bay bek nan cas.

Den otro incidente relacina cu e tempo diahuebs, un muraya di un santana cerca di e caya transita den e bario di Kurtuluş di e distrito Europeo di Şişli a bin abao pa motibo di e biento, lagando por lo menos dos persona herida, segun medionan Turco a informa. Tambe a informa di un otro incendio cu a tuma luga, ora cu un lamper a alcansa algun tienda den e distrito di Kağıthane.

