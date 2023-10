Internacional: Gobierno di Israel a duna ordo na su empresa di electricidad pa stop e suministro di coriente pa e strip di Gaza, dianan despues cu e grupo militar Palestino Hamas a lanza un atake di sorpresa contra e pais.

Oficina di e Primer Ministro di Israel a revela cu e conseho di siguridad a aproba varios medida pa desmantela e capacidad militar y gubernamental di Hamas y Jihad Islámico “pa hopi aña,” incluiendo corta suministro di combustibel y electricidad y tambe entrada di mercancia den e teritorio di Gaza, cu ta ocupa pa Israel.

Entre tanto, Presidente di Merca, Joe Biden, a bisa cu Israel tin derecho pa defende su mes y a adverti contra nacionnan hostil cu kier saca beneficio for di e atakenan reciente. “Esaki no ta un momento pa ningun parti hostil contra Israel pa probecha di e atakenan aki. Mundo ta mirando,” Biden a bisa riba television nacional. Un miembro prominente di e administracion di Biden a revela cu Merca ta den conversacionnan intensivo cu Israel tocante nan necesidadnan particular, notando cu Washington semper ta comparti inteligencia na tempo.

Israel a lanza atakenan bek contra Gaza y Libano despues di sufri su peor fracaso di siguridad y inteligencia desde e guera di Yom Kippur mitar di siglo pasa. Ambos banda a sufri perdida di bida hopi grave cu riba 1,200 morto, incluiendo nuebe Americano, y hopi mas herido. Hamas y e grupo mas chikito Jihad Islamico a bisa cu nan a capture mas cu 130 hende for di den mes Israel y a trece nan den Gaza.

“E yegada di e equipo ta marca un paso importante den e preparacion di e perforacion di e poz di exploracion den Blok 9, cu lo cuminsa pa fin di Augustus 2023,” TotalEnergies a bisa den un comunicado. TotalEnergies ta lidera un di companianan di energia cu ta traha riba e proyecto offshore, cual ta inclui e compania Italiano di petroleo y gas Eni S.p.A. y tambe e empresa propiedad di gobierno QatarEnergy.