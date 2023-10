Internacional: E prome minister di Israel, Benjamin Netanyahu, a declara diasabra cu e pais ta “den guera”, despues di cu militantenan di Gaza a lansa un cantidad mortal di misil y a manda hombernan arma na tereno di Israel, esaki a bira e conflicto grandi entre ambos parti.

“Ciudadanonan di Israel, nos ta den guera, – no den un operacion, no den asaltonan – den guera”, Netanyahu a bisa den un mensahe di video.

E atakenan a yega asina leu, te awor cu al menos 40 persona a muri, y otro 779 a resulta herida, segun e Ministerio di Salubridat di Israel. Ademas, al menos 198 palestino a muri na Gaza awe y 1.610 a resulta herida, segun e Ministerio di Salubridad palestino na Gaza. E ministerio no a duna un desgloso di unda e mortonan a tuma luga y si nan ta inclui militante di Hamas of civilnan na Gaza.

Hamas, e movimiento militante palestino cu ta lidera Gaza, a reivindica e atake cu cohete y a yama pa un lantamento general contra Israel.

Israel ta duna guera na Hamas na Gaza e forsa Israeliano ta “luchando riba tereno mientras nos ta papia”, e vocero di Forza di Defensa di Israel (FDI), Richard Hecht, a bisa den un sesion informativo teni awe, unda el a menciona al menos mitar di seis sitio unda tin combatimento.