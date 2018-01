Islandia ta pionero den salario igual pa tanto homber como muhe

REYKJAVIK, Islandia- E pais Europeo aki durante e ultimo añanan a ocupa e prome luga riba e indice di Igualdad di Genero di e Foro Economico Mundial.

Pero e pais aki ta sigui cera e diferencia di prestacion laboral entre homber y muhe.

Awo Islandia a bira e prome nacion, caminda cu, pa ley, empresanan publico y priva mester demostra cu nan ta ofrece e mesun salario na homber y muhenan den empleonan di mesun categoria.

E ley, cu a drenta na vigor dia 1 di Januari, ta rekeri cu tanto compania como institucionnan cu 25 of mas empleado ta haya un “certificado di igualdad salarial” cu ta demostra cu nan ta paga mescos na nan empleadonan den rolnan similar.

E norma nobo aki ta rekeri cu e companianan ta someti na auditorianan pa ricibi e certificado.

“E ley basicamente ta un mecanismo cu cual e compania y organisacionnan evalua cada empleo cu ta wordo realisa y despues ta haya un certificado cu ta confirma cu nan ta pagando tanto homber y muhe e mesun salario”, según e cadena di noticia Al Jazeera Dagny Osk Aradottir Pind, di e Asociacion di Derechonan di Muhenan di Islandia.

“E ta un mecanismo pa sigura nan mes di cu homber y muhenan ricibi un salario igual”, el a agrega.

A pesar di cu Islanda ta wordo considera como e miho pais den cuestion di igualdad di genero, e diferencia salarial ainda ta existi den e nacion aki.

Según e Minister di Asuntonan Social y Igualdad, Throsteinn Viglundsson, si e documentonan pa pago igual no wordo implementa “lo por tin multa” pa e empresanan cu no ta cumpli.

Fuente: http://www.bbc.com/mundo