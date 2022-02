Recientemente den un esfera ameno nos a reuni cu dr. Francio Guadeloupe kende tabata na Aruba en conexion cu un investigacion cu e ta realisando. Dr. Guadeloupe a nace na Aruba, a biba den e districto di San Nicolas y actualmente e ta residencia na Hulanda unda e ta traha como ‘Associate Professor’, den ‘Anthropology’ na Universidad di Amsterdam, alabes e ta ‘Senior Researcher’ na Royal Netherlands Institute of Southeast Asian & the Caribbean Studies.

Presente na e reunion tabatatey Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes, sr. Harold Kelly y sra. Terry Gumbs. Durante e encuentro dr. Guadeloupe a duna informacion y splicacion extenso di e estudio cu e ta realisando como tambe a elabora riba diferente puntonan interesante. Desde luna di januari 2021 dr. Guadeloupe a wordo nombra pa un periodo di cinco aña como ‘Program Chair’ di Island(ers)s at the Helm; cu ta un programa di estudio multi disciplinario riba e cambionan climatologico cu islanan CAS y BES ta enfrenta. E estudio lo tin un duracion di cinco aña y Netherlands Organization of Scientific Research (NWO) ta subsidia e investigacion cu un suma di 3.5 miyon di Euro. E rapport final lo wordo publica y lo tin un instituto cu ta bay duna conseho na Gobierno con pa ‘deal’ cu e cambionan climatologico ta trece cu ne y cu lo por afecta Sociedad pero tambe economia di un pais. Desde final di siglo diesnuebe mundo a cuminsa bira mas cayente, door cu e consumo di ‘fossil fuel’ a subi drasticamente durante e ultimo decada cu consecuentemente a haci cu planeta a cuminsa bira mas cayente. Segun pronostico di e expertonan di e materia mundo a subi cu cuater grado na aña 2001. Pa preveni esaki sigui subi na aña 2050 e uso ‘fossil fuel’ mester ta na cero. Si ta sigui usa ‘fossil fuel’ pa 2100 lo tin ‘flooding’ di seis pa ocho meter halto. Lama, infrastructura, edificio y islanan por disparce for di mapa. Coral y e bida di e coral lo muri door di e aumento di C02 den awa di lama, horcan y temporada di horcan ta bira mas intenso cu e posibilidad cu Aruba tambe por cuminsa experencia horcan, di cual Aruba no ta traha pe. Durante e reunion dr. Guadeloupe a elabora cu clima tin efecto riba e tipo di economia y sociedad di un pais. Aruba su clima ta atrae mas turismo y ta wordo clasifica bou di ‘hospitality based’, cual industria ta keda uno hopi importante pa nos. Aruba no por subi mas di 1.5 grado. Tambe dr. Guadeloupe a comenta riba e transicion di ‘fossil fuels’ pa otro tipo di fuel, hydrogen ta bon pero e no ta algo cu por switch riba dje mesora. Bo mester di gas pa por yega eynan. Hydrogen na e momento aki ta hopi costoso y gas lo yuda baha e ‘global warming’. Parlamentario Alvin Molina ta desea dr. Guadeloupe y ekipo hopi exito cu e proyecto y investigacion!

