Island Finance Aruba ta reacciona riba incidente cu Sr Jan de Ruijter

Den conexion cu e incidente reciente di 10 di november 2020 durante un conferencia di prensa di Sr. Jan de Ruijter, Island Finance kier duna un aclaracion pa medio di e comunicado aki. Contrario na loke publico por compronde, Island Finance no tin ningun relacion cu e señora y no tin ningun relacion comercial of di cliente cu e bufete Croes Wever Ruiz.

No a duna autorisacion ningun momento pa menciona nomber di nos compania. Ademas, nos no por confirma ni nenga si algun persona tin of tabatin un cuenta cu nos, ya cu nos ta hopi serio encuanto confidencialidad di nos clientenan y den e contactonan cu nos clientenan.

Nos kier enfatisa un biaha mas cu Island Finance ta proteha strictamente e privacidad di nos clientela y cu nos semper ta cumpli cu e regulacionnan stricto di privacidad, bou di supervision di Banco Central di Aruba.

