Islanan completo evacua pa posible erupcionnan di volcan

INDONESIA – Miles di persona a huy for di e isla Indones di Bali y for di e isla di Ambae riba e archipielago di Vanuatu, ante e reciente temblornan causa pa dos volcan activo cu ta menasa cu rementa, distruyendo pobladonan den su paso.

E poblacion completo di Ambae riba e Archipielago di Vanuati ta bandonando e isla ante e posibilidad di un erupcion di e ‘cada biaha mas activo’ volcan di Marano, tambe conoci como Lombenben, segun e Gobierno di e nacion di zuid di Pacifico.

Riba e isla Indones di Bali, mas di 134 mil persona a wordo traslada pa refugio, mientras cu autoridadnan ta adverti cu e volcan Agung, den e parti nort di e isla, por drenta den erupcion den cualkier momento.

Ambos volcan ta sinta riba e “Ring of Fire” di Pacifico, un zona di actividad sismiso intenso cu ta prolonga pa 25 mil miya entre New Zealand y Sur America.

Volcan Marano riba e isla di Ambae na Vanuatu

E mayoría di e 11 mil residentenan di Ambae ta bayendo den barco, pero algun di nan tambe ta wordo transporta cu avion na centronan di evacuacion di Pentecoste y Maewolas riba e Archipielago di Vanuatu.

Diaranson, un encuesta aereo di e Forsa di Defensa di New Zealand (NZDF) a haya “columnanan enorme di huma, shinishi y piedra volcanico cu tabata eleva for di e crater di un volcan den erupcion,” segun un comunicado di prensa di e agencia. E nivel di alerta ta na 4, e di dos mas halto riba escala.

Rond di 134 mil evacuado na Bali

Na Bali, e residentenan ta sigui ta wordo traslada pafo di un zona di exclusion cu ta extende 47 miya for di e centro di Monte Agung, mientras cu e actividad sísmico cu a causa mas di 300 temblor desde Augustus, ta sigui den e volcan y e riesgo di un erupcion a eleva e alerta na 4, e nivel di advertencia mas halto riba e escala Indones.

Mas di 134 mil persona ya ta na centronan di evacuacion, durmiendo abao y sperando cu algo sosode y mientras algun ta mustra impaciencia, e sobrevivientenan di un peligroso erupcion di Monte Agung, cu a sosode mas di 50 aña pasa y cu a causa mas di mil morto, ta recomenda warda.

Autoridadnan ta reporta cu 447 refugio temporal a wordo estableci pafo di e zona di exclusion rond di e volcan, segun e Agencia Nacional di Maneho di Desaster.

E aeropuerto internacional di Ngurah Rai na Bali ta keda habri pero e ta den alerta den caso di interupcion di vuelo pa motibo di shinishi.

Fuente: www.laopinion.com