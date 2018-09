Isaac lo trece poco awasero pa Aruba den fin di siman

Pa 11 or di awe mainta, e centro di tormenta tropical Isaac tabata situa na 14.9 latitud noord, 61.8 longtitud of 75 km zuidwest di Dominica. Isaac ta moviendo direccion west cu cerca di 17 kt( 31km/h). Pronosticonan ta indica cu Isaac lo sigui move mas poco poco den e siguiente dianan. Segun e trayectorio pronostica, Isaac lo hala mas leu for di Antiyanan Menor pa despues move atraves di e zonanan oriental y central di Lama Caribe durante e fin di siman. E bientonan maximo sosteni ta keda cerca di 40 kt (75 km / h) cu rafaganan mas halto. Ta spera cambionan chikito den e forsa di e horcan, segun cu Isaac ta move a trabes di islanan ariba. Ta pronostica un debilitamento gradual despues di cu Isaac move den Caribe oriental. E imagennan satelital ta indica cu Isaac ta sigui di ta un ciclon tropical mal organisa, cu e centro bou di e nivel exponi den su mayoria durante e ultimo horanan. E centro di Isaac a pasa entre Dominica y Martinique banda di 1 or, cu bientonan for di direccion west, raporta tanto na St. Lucia como na Martinique, cual ta indicacion cu Isaac ta sigui di ta un tormenta tropical. E ta completamente posibel cu Isaac lo degrada na un ola tropical den un of dos dia. Sin embargo, su entorno por ta propicio pa e aumento di e organisacion dentro di un paar di dia na momento cu e ciclon of su restonan, move den lama Caribe den e centro – west.

Efectonan riba condicionnan local:

Segun cu Isaac ta yega cerca di awanan regional, awanan di lama por bira mas bruto. Esaki lo ta den fin di siman. Ta spera olanan di 6 pa 8 pia durante fin di siman den e regionnan di costa noord, noordoost. Aruba lo keda pafo di e efectonan produci pa e tormenta tropical aki, ya cu e lo pasa na 250 pa 300 km noord di isla durante e atardi di diabierna pa diasabra mainta. Ta spera un poco awasero durante diabierna atardi y den fin di siman.

Departamento Meteorológico lo sigui e desaroyonan rond di Isaac di cerca.

Comments

comments