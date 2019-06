Irregularidad na Pdvsa por tabata causa di candela den refineria di Guanta y tambe morto di pareha y nan yiu

E explosion a causa morto di un pareha y nan yiu di 4 aña, lagando un homber cu kemaduranan na 90% di su curpa.

Na prome instante a pensa cu tabata producto di un lamper. E informe di un paso di un ola tropical na e oriente di e pais parce di ta hustifica e candela di diasabra ultimo. Sin embargo, e riu di crudo den e refineria El Chaure, localisa na Guanta, estado Anzoategui, ta loke ta kere mas bien ta e causanan di siniestro cu a causa vida di un pareha y nan yiu di 4 aña y a laga un homber cu kemaduranan na 90% di su curpa, interna den e Hospital Universitario Dr. Luis Razetti.

E casnan den cercania di e refineria a wordo desaloha pa precaucion. Un ekipo di e Alcaldia di Guanta a diadomingo a brinda asistencia. Ademas, ta investigando e causanan di e explosion. PDVSA, e compania petrolero estatal di Venezuela ainda no a emiti un comunicado relaciona cu esaki.

Bisiñanan afecta pa e huma a wordo atendi sin mucho complicacion, aunke a haya informacionnan di atakenan di ansiedad pa e incertidumbre di e situacion.

Carlos Michelangeli, diputado pa e Asamblea Nacional pa estado Anzoategui, algun ora prome cu incidente a denuncia un exceso di crudo den e Terminal di Almacenamento di e compleho petrolero di e estado Anzoategui, cu a bay over. “E sucedido den e municipio Guanta ta e refleho di e gravedad di e situacion cu nos ta bibando. Autoridadnan di Pdvsa no ta sigui e protocolnan, no ta realisa un limpiesa di e riunan residual. Ta evidente e inoperatividad di e instalacionnan di PDVSA, entre otro tanto iregularidadnan den e industria”, e diputado a scirbi ariba su cuenta di Instagram despues di e explosion.

Comments

comments