Iron Order MotorCycle e aña aki lo yuda 100 mucha o mas cu un tas ekipa cu material pa scol

Diaranson atardi Iron Order MotorCycle Aruba a organisa nan conferencia unda a haci anuncio cu e aña aki lo haci un evento pa yuda muchanan. Aña pasa a organisa e evento cu tabata un ride y tabata un exito, tabata tin plan pa recauda fondo pa yuda 25 mucha cu materialnan di scol y a surpasa esaki aña pasa. E aña aki e meta ta pa yega 100 tas y nos ta yegando esaki caba. Iron order ta pertenece na un club internacional y ta rekeri di nos pa haci e evento di caricatura anualmente.

Vladimir cu ta vice presidente a informa cu di berdad Iron Order tin un deber di tur aña pa haci un evento caricativo pa duna bek na pueblo, pa algun aña caba nos a yuda Fundacionnan colecta banda di caminda y otro clubnan di brommer tambe. Manera tur hende sa e aña aki e situacion di COVID a wanta Aruba y mundo henter den un forma basta drastico, y e aña aki lastimamente nos no por organisa un coremento di brommer debidamente debi no ta duna permiso na esaki. E ora nos a menciona cu nos no lo laga e muchanan na caya y principalmente e muchanan mester di esaki. Nos kier bin cu un school pack drive, sr Vladimir a menciona. Diadomingo 2 Augustus for di 11 or di mainta te cu atardi tur core di brommer ta bon bini na Aruba Driving School na Cumana unda por haci donacion pa yega na e meta y yuda muchanan di cada scol. Nos ta contento di e reaccion di e pueblo di Aruba y e club exterior cu tambe a haci nan donacion.

