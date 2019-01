IPKO : Parlamentario Christiaans-Yarzagaray a contribui cu dos proposicion den gruponan di trabao di SDGs

Durante e reunionnan Interparlamentario di Reino na Sint Maarten (IPKO), Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray como e Parlamentario na Aruba cu sigur ta bon informa riba e punto di SDGs, di parti di Aruba a entrega dos proposicion na tanto señor Bosman di e delegacion di Hulanda, cu ta presidi e grupo di trabou di ‘Planet’ & ‘Prosperity,’ como na señora Pauletta, cu ta presidi e grupo di trabou di ‘People’ & ‘Peace” pa loke ta trata punto di agenda di SDGs.

Parlamentario Christiaans-Yarzagaray ta di opinion cu pa loke ta trata e pilar di SDG ‘Peace’ bou cua Meta di Desaroyo Sostenibel (SDG) number 16 ta cay ta pas mas bou grupo di trabou Integridad. E Parlamentario a tuma e oportunidad durante e reunionnan pa acerca Señor van Dam, kende ta pertenece na e delegacion Hulandes den Tweede Kamer, cu tambe ta pensa cu e pilar ‘Peace’ mester haya su atencion debido. Despues di combersacion hiba cu e Parlamentario Hulandes van Dam, a trece e proposicion padilanti na e gruponan di trabou riba SDGs pa por ta hinca e pilar cu ta carga e meta di ‘Peace’ bou di e grupo di trabou di Integridad mirando cu e lo por haya miho contenido den e grupo di trabou aki. Motibo di e proposicion di e Parlamentario pa e cambio aki ta e echo cu e pilar di ‘Peace’ di SDG ta pa logra meta number 16 di SDGs cu ta pa promove paz pero tambe traha riba parti pa tin acceso igual na husticia pa tur hende y e meta aki ta trata principionan di bon gobernacion, responsabilisacion y transparencia den institutonan.

E grupo di trabou di Integridad, cu ta wordo presidi door di Parlamentario Rocco Tjon, en principio ta cubri caba cu e pilar aki di SDGs practicamente totalmente. E proposicion aki a wordo inclui den e lista di palabracionnan (afsprakenlijst) cu a wordo firma pa e Parlamentonan.

Un otro proposicion cu Parlamentario Christiaans-Yarzagaray a entrega di parti di Aruba ta cu riba nivel di Parlamentonan den Reino tambe lo por acerca ‘United Nations Development Programme (UNDP) pa asistencia ariba e rol cu Parlamento tin den realisacion di Metanan di Desaroyo Sostenibel (SDGs). UNDP a publica un manual caba na unda ta yuda duna Parlamentonan na mundo mas structura den e trabounan pero tambe pa cu e rol cu Parlamentarionan por tin den SDGs. E motibo di e proposicion aki di banda di e Parlamentario ta cu ayudo di UNDP lo por señala lo necesario pa asina tur Parlamento den Reino ta riba un liña cu otro riba trabounan cu ta bin ta wordo haci of lo mester wordo haci for di e diferente Parlamentonan pero tambe lo por yuda duna structura pa cu e reunionnan Interparlamentario di Reino. Tambe cu entre paisnan di Reino por tin diferente conocemento cu por wordo comparti y una bes cu señala esakinan, Parlamento lo por yuda duna contenido real no solamente na e rol cu Parlamento tin pero ta e realisacion mes di e Metanan di Desaroyo Sostenibel, SDGs.

“Den e caso aki, loke cu mi a concorda cu Señora Ana-Maria Pauletta y Señor André Bosman ta, cu di banda di Aruba, mi lo entrega e proposicion por escrito mas detaya na e comision di IPKO pues na nan dos cu ta miembronan di Parlamento cu ta Presidentenan di e dos comisionnan, cu ta e grupo di trabou di SDGs di tanto ‘People’ como ‘Planet’ & ‘Prosperity’”. Durante e siguiente reunion di IPKO esaki lo wordo treci dilanti y lo wak si ta ricibi aprobacion pa realisa e proposicion aki, segun e Parlamentario. “No ta wak pakico no lo por ricibi asistencia di UNDP den esaki y na e nivelnan aki mirando cu tur partido lo sali gana dunando mas contenido na e rol cu nos como Parlamentario tin y nos tarea pa informa y dialoga cu otro durante reunionnan di IPKO”, Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray ta enfatisa.

