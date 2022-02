Diaranson dia 2 di maart 2022 Instituto Pedagogico Arubano (IPA) ta tene un anochi di informacion pa tur persona cu ta interesa pa haci e estudio Bachelor Nederlands als Vreemde Taal na IPA. E estudio aki ta adapta na nos region di Caribe Hulandes y ta forma docente di segundo grado (tweedegraads) di Hulandes cu ta cualifica pa duna les na alumnonan di EPB, EPI, mavo y e prome tres añanan di havo y vwo.

IPA ta ofrece e estudio Bachelor Nederlands als Vreemde Taal den trayecto largo (voltijd) y trayecto cortico (deeltijd).

E trayecto largo tin un duracion di 4 aña. E trayecto aki ta pa tur persona cu tin diploma di havo, vwo of mbo/EPI nivel 4 of cu ta den examenklas di un di e scolnan menciona.

E trayecto cortico tin un duracion di 3 aña. E trayecto aki ta pa tur persona cu tin diploma di maestro (2e graads of Enseñansa Primario) cu ta duna e materia Hulandes ‘onbevoegd’ pa minimo 6 ora pa siman den Enseñansa Secundario den aña escolar 2022-2023.

E anochi di informacion lo tuma luga online via e programa Zoom y ta accesibel pa tur persona. E orario ta di 7:00 pm – 8:30 pm. Pa asisti na e anochi di informacion ta masha facil. Locual cu bo tin mester ta un celular, laptop of ipad y naturalmente data of wifi. Pa participa na e anochi di informacion bay na e link:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/84369409443?pwd=WmRvWUszK1pnZEZwVDhTY0FJVTcxQT09

Si acaso e pidi bo e meeting ID y e passcode bo ta yena e numbernan akibao.

Meeting ID: 843 6940 9443

Passcode: 670637

Durante e anochi di informacion lo duna informacion general di e estudio Bachelor Nederlands als Vreemde Taal. Ademas di esaki lo elabora riba e procedura y test di admision cu mester cumpli cu ne. E test di admision ta obligatorio pa tur persona cu kier continua nan estudio na IPA. Si bo logra termina e test cu exito, bo lo bira oficialmente un studiante na IPA. Na final di e anochi di informacion lo tin oportunidad pa haci pregunta.

Inscripcion

E ultimo dia pa inscribi pa e estudio Bachelor Nederlands als Vreemde Taal ta 7 di maart 2022. Despues di e fecha aki no por inscribi mas pa aña academico 2022-2023. Esaki pa motibo cu e trayecto preparatorio pa yuda bo pasa e test cu bo lo mester cumpli cu ne, lo cuminsa.

Inscripcion ta tuma luga online. Pa inscribi bishita e website www.ipaaruba.com, bay na aanmelden y scoge pa Toelatingstest Bachelor Nederlands als Vreemde Taal.

Bo tin deseo di bira docente di Hulandes? Bay p’e!

Comments

comments