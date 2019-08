IPA ta tene su anochi di informacion tocante e 21+ Toets dia 28 di augustus

Bo kier haci e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario durante aña academico 2020-2021 y no tin diploma sea di HAVO, VWO of MBO nivel 4 pero bo tin minimo 21 aña? Ata bo chens! Tur persona cu tin desde 1 di september 2020 minimo 21 aña y cu kier haci un estudio na IPA pero no tin e diploma cu IPA ta exigi, ta bin na remarke pa haci e asina yama 21+ Toets. E 21+ Toets ta midi si un persona tin e nivel di HAVO y ta conta solamente pa e estudio inicial cu IPA ta ofrece durante aña academico 2020-2021, esta e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario. Diaranson dia 28 di augustus 2019, IPA ta tene un anochi di informacion na unda lo splica kico e 21+ Toets ta encera. Alabes lo elabora riba contenido y trata ehempel di tarea di diferente materia cu ta forma parti di e 21+ Toets. E anochi di informacion lo ta di 7or pa 9.30 di anochi y lo tuma luga na IPA (Isaac Wagemakerstraat 11, San Nicolas).

Durante e anochi aki lo tin oportunidad pa inscribi pa e 21+ Toets. Pa por haci esaki mester trece e papel di registro civil (papel di AWG 5,-) y AWG 75,- p’asina cumpli cu e gastonan di inscripcion. E ultimo fecha pa inscribi pa e 21+Toets ta dia 1 di november 2019. Despues di e

fecha aki no por inscribi mas pa aña academico 2020-2021. Pa mas informacion por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100 of por bishita nos pagina di facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ of nos website www.ipaaruba.com.

