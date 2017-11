IPA ta presenta programa di su “Open Dag”

Diasabra dia 4 di november 2017 Instituto Pedagogico Arubano (IPA) ta tene su Dia Publico (Open dag) anual. E actividad ta di 10or di mainta te 2or di atardi y ta tuma luga na IPA. E programa di e Dia Publico lo ta uno hopi varia. Durante e Dia Publico aki lo duna informacion general di e estudio di maestro pa Enseñansa Primario, Movecion y Salud, Bachelor Papiamento, Bachelor Hulandes, Bachelor Ingles, Bachelor Spaño y Master Educational Needs. Banda di esaki lo tin exposicion di e estudio pa Maestro di Enseñansa Primario y e estudio di Movecion y Salud. Di e manera aki por haya un bista general di e materianan cu bo lo ricibi durante e estudio, tambe kico ta e expectativanan cu IPA tin pa e studiantenan potencial. Alabes lo tin exposicion di IPA su Centro pa Desaroyo Profesional y Continuo. Aki lo por mira diferente proyecto, entre otro: Blendid Learning VO/BO, Conscious Discipline y Scol Multilingual. E biblioteca di IPA lo ta habri y lo tin varios buki educativo pa mucha na benta. Lo tin un ‘Food & Bake Sale’ organisa pa nos propio studiantenan. E benta di cuminda aki tin como meta pa recauda fondo pa e studiantenan di aña 3 cu pronto lo biaha pa exterior pa nan pasantia internacional.

Inscripcion

Pa aña academico 2018-2019 lo tin oportunidad pa inscribi como studiante pa e estudio pa maestro di Enseñansa Primario, Movecion y Salud, Bachelor Papiamento y Bachelor Hulandes. Pa por inscribi na IPA mester trece e papel di registro civil (papel di AWG 5,-), si a gradua caba, copia di diploma di sea HAVO, VWO of MBO nivel 4. E gastonan di inscripcion ta AWG 75,-. E estudio di Master Educational Needs ta pa e personanan cu ya caba ta eherce e profesion di maestro di enseñansa basico y avanza.

Banda di esaki tur persona cu ta interesa den Bachelor Ingles y Bachelor Spaño por pasa IPA pa ricibi informacion y yena un formulario di interes.

IPA ta invita particularmente henter e comunidad di Aruba pa asisti na su Dia Publico p’asina cera conoci cu nos instituto en general y e ambiente estudiantil en particular, conoce nos facilidadnan y tambe pa haya informacion di loke IPA ta haci. Pa mas informacion por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100 of por bishita nos pagina di facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ of nos website www.ipaaruba.com.