IPA ta invita comunidad di Aruba pa participa na su actividad informativo ‘Get to know IPA’

Maestro ta un profesion noble cu ta forma caracter y futuro di un individuo. E ta un profesion cu, si eherce cu pasion, ta alegra bo curason. Bo mester ta un persona cu ta gusta ta rondona di mucha of hoben, y lo desea di traspasa conocemento na otro. Ta p’esey, como maestro, bo tin entre otro e bunita tarea pa inspira, guia y motiva nan pa desaroya y saca lo miho di nan potencial.

Pa motibo di e pandemia di COVID-19 e tradicional Dia Publico di IPA, cu e comunidad di Aruba ta conoci cu ne, lo tuma luga den un forma diferente. E aña aki e lo tuma luga riba e pagina di Facebook Instituto Pedagogico Arubano y ta hiba e nomber ‘Get to know IPA’. E actividad aki lo tuma luga durante e periodo di 2 pa 12 di november 2020 y ta consisti di video di diferente estudio y curso, cu IPA lo ofrece durante aña academico 2021-2022. Esakinan ta e estudio pa maestro di Enseñansa Primario, curso Pedagogico Didactico (PDG) y Master of Science in Education. Banda di esaki lo duna informacion di e cursonan di recapacitacion cu Centro pa Desaroyo Profesional Continuo lo ofrece durante e aña academico aki. Alabes lo tin sesion bibo di pregunta y contesta di e estudionan ya menciona. Tambe lo tin oportunidad pa combersa cu e studiantenan di IPA. Di e manera aki bo por scucha for di e studiantenan con nan ta experiencia estudio na IPA y sigur haya bon tip con pa studia exitosamente. En corto, bo lo experiencia e ambiente estudiantil!

IPA ta invita comunidad di Aruba, specialmente tur studiante di havo, vwo y mbo nivel 4, maestro y tur otro persona interesa pa cuminsa un estudio na IPA pa ‘like’ e pagina di Facebook Instituto Pedagogico Arubano, p’asina bo keda na altura di tur informacion di ‘Get to know IPA’.

Pa mas informacion por bishita nos website www.ipaaruba.com of pagina di Facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ y si ainda bo tin cualkier pregunta, por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100.

