IPA cu anochi di informacion di e estudio pa maestro di Enseñansa Primario

Diamars dia 26 di februari 2019 Instituto Pedagogico Arubano (IPA) ta tene un anochi di informacion pa tur studiante/ graduado di HAVO, VWO y EPI (nivel 4) interesa pa haci e estudio pa maestro di enseñansa primario na IPA. E estudio aki ta forma maestro cu ta cualifica pa duna les na mucha di kleuter y of scol basico. Tur persona cu ta interesa ta bonbini na e anochi di informacion cu lo cuminsa pa 7or di anochi den Sala Madonna di IPA (Isaac Wagemakerstraat 11, San Nicolas).

Durante e anochi di informacion lo duna informacion general di e estudio pa maestro pa enseñansa primario. Ademas di esaki lo elabora riba e procedura y prueba di admision cu mester cumpli cu ne.

Durante e anochi aki lo tin oportunidad pa inscribi. Pa por haci esaki mester trece e papel di registro civil (papel di AWG 5,-), si a gradua caba copia di diploma di sea HAVO, VWO of MBO nivel 4. Tene na cuenta cu inscripcion ta habri solamente pa interesadonan cu ta actualmente den examenklas di HAVO, VWO of EPI (nivel 4) y interesadonan cu ya tin diploma di HAVO, VWO of EPI (nivel 4). E gastonan di inscripcion ta AWG 75,-. E ultimo fecha pa inscribi ta dia 28 di februari pa motibo di e trayecto preparatorio cu e interesado mester cumpli cu ne. Despues di e fecha aki no por inscribi mas pa aña academico 2019-2020. Pa mas informacion por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100 of por bishita nos pagina di facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ of nos website www.ipaaruba.com.

