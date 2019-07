IPA a celebra e logro di su 54 graduadonan

Recientemente Instituto Pedagogico Arubano (IPA) a tene su ceremonia di graduacion di aña academico 2018-2019. Cu orguyo, IPA ta anuncia cu awor nos enseñansa ta conta cu un grupo di 54 maestro cu lo reenforsa nos educacion na Aruba. E graduadonan tin diferente specialisacion, entre otro, maestro di Enseñansa Primario, maestro di Pedagogisch Didactisch Getuigschrift,

Bachelor Hulandes, Estudio di Movecion y Salud Trayecto Cortico y Movecion y Salud Estudio Inicial.

E studiantenan cu a gradua den aña academico 2018-2019 ta: Maestro di Enseñansa Primario: Gislaine van der Linde (miho graduado), Zaida Aranda Franken, Yuryenne Arends, Cleopatra Brice, Carolien Broeksema, Vanessa Cuba de Galindo, Aymara Franken, Jeaniree Franken, Joann Genser, Marzia Gomes, Shantal Hijmering, Veloushka Krozendijk, Kimberley van der Linden, Damien Lopez, Lixienne Wever, Jo-Anne Alberts, Haydianne Croes, Stacey Croes, Kathleen Croes, Ealeen Ferro Pimienta, Chantalle Giel, Sandra Guzman, Neelam Harilall, Marieanne Hsing, Mandy Jeuken, Solangel Lacle, Shamaira Rodriquez, Lianne Tromp y Krystelle Wever. Pedagogisch Didactisch Getuigschrift: Gianny Maduro (miho graduado), Gyseth Arends, Tracey van der Biezen, Vicky Croes, Jeremio Maduro, Faridy Rafeal, Joyce-Ann Sherwood, Jessica Thijsen, Deanira Violinus y Astrid Winterdal. Bachelor Hulandes: Juliet van der Linde, Jennifer Nicolaas y Ervilia Struikelblok. Estudio di Movecion y Salud Trayecto Cortico: Shareen Daal, Jeanpierre Castaňo Cardona y Nathan Nicolaas. Movecion y Salud Estudio Inicial: Anthony Wever (miho graduado), Giancarlo Capriles, Christopher Danker, Chrissy-Ann Gomes, Audrey Maduro, Richaline Martina, Kevin Regales, Seanthrick Toppenberg y Tristan Vermeulen.

Durante e graduacion, directora general drs. Marilyn Richardson a dirigi palabra na e publico presente, specialmente na e graduadonan. Den su discurso, drs. Richardson a splica cu den bida tin diferente momento cu nos por categorisa como un momento inolvidabel y pa un studiante of cursista e momento cu e por ricibi su diploma ta un momento culminante pa clausura un capitulo importante y alabes cuminsa cu e siguiente. You will move mountains tabata e tema di IPA su graduacion. Segun drs. Richardson, e graduadonan a move e prome sero caba. Esaki pasobra e logro di por ricibi un diploma ta nifica cu cada graduado a sa di supera e retonan cu a presenta durante nan estudio y cu dedicacion y tremendo perseverancia a logra e meta di bira maestro di scol. Alabes, el a splica cu e Plan di Educacion Nacional PEN2030 ta e instrumento cu como pais nos por uza pa conhuntamente traha riba mehoracion di nos enseñansa. PEN2030 ta para pa, entre otro, responsabilidad comun pa un enseñansa di calidad, “empowerment”, respet, mentalidad habri y curiosidad pa siña. Drs. Richardson a splica cu e graduadonan tin e base aki den nan formacion como maestro, pero awo ta keda na cada un di nan pa keda nutri e balornan aki p’asina laga e vision di PEN2030 bira un realidad y no djis un pensamento. Drs. Richardson a termina su discurso bisando e graduadonan cu nan ta drentando un fase nobo den nan bida y cu e kier recorda nan cu cada fase den bida ta rekeri un version diferente di nan. Esaki simplemente kiermen cu nan tin cu sigui desaroya nan mes constantemente p’asina por cumpli cu e demandanan nobo den nos enseñansa.

E miho graduado di PDG, Gianny Maduro, a duna un bunita discurso cu sigur a inspira tur presente. Gianny a menciona cu e anochi di graduacion ta hopi special pa e y su compañeronan cu a gradua. E ta representa e clausura oficial di trayectoria di esfuerzo, dedicacion y sacrificio pa por a logra e meta cu nan a pone nan dilanti di logra finalisa nan estudio cu exito. Alabes, e ta representa un comienso nobo den nan bida, unda cu cada un di e graduadonan tin e yabi pa cambia bida di nos muchanan y hobennan.

E miho graduado di Estudio Inicial Enseñansa Primario, Gislaine van der Linde, tambe a duna un discurso cu sigur a conmove tur presente. El a cuminsa su discurso bisando cu tur graduado ta un miho graduado riba nan mes pasobra tur a traha super duro y haci hopi sacrificio pa por ricibi nan diploma. El a conta cu su inspiracion y motivacion pa bira maestra ta cu desde hoben e semper a stima y yuda mucha. Pa Gislaine un mucha mester ta feliz, e mester haya e amor, guia y atencion cu e merece di un adulto. Pa medio di e profesion di un maestro e por haci esaki. Un otro motivacion ta su tata cu na tur momento a motiv’e y dun’e palabranan di aliento pa e sigui bay dilanti pa logra su meta a pesar cu e mes tabatin mester di nan pa e por a sigui lucha contra su enfermedad. Deseo grandi di su tata tabata pa wak Gislaine ricibi su diploma. Lamentablemente, Dios a dicidi otro y su tata no por a presencia su graduacion. P’esey cu un alegria grandi den su curason, Gislaine a dedica su discurso na su tata. Gislaine a termina su discurso cu un bunita mensahe na su coleganan: “Nos tin e trabou di mas bunita cu por tin, esta educa y forma alumnonan. Anos tin e tarea pa guia e futuro generacion. P’esey semper pone Dios prome den tur cos cu bo ta haci. Laga cu E ta bo guia. Haci bo trabou cu amor, pasenshi y dedicacion y lo bo disfruta di e fruta di bo trabou aki un par di aña. Soña den grandi pero haci cada un soño un meta. Cu stapnan chikito sigur bo lo logra. Nunca no tene miedo di niun obstaculo cu por presenta. Semper lucha pa loke bo kier ‘no matter what’, confia den bo mes y den bo habilidadnan y sigur lo bo move seronanan.”

Anthony Wever, miho graduado di Movecion y Salud Estudio Inicial, tambe a dirigi palabra na esnan presente. Nunca el a pensa cu e estudio di Movecion y Salud lo pone crece como persona y conoce su mes den diferente area cu nunca antes el a descubri di su mes. IPA a reta Anthony den diferente area, cual a pone realisa cu e por hopi mas di loke e tabata pensa. Durante su estudio el a wordo brinda diferente oportunidad pa representa Aruba den su deporte den exterior y na un congreso di Olympiada (56th Youth Participants). Anthony ta sumamente gradecido pa e confiansa y e palabra di elogio ricibi for di IPA cu a pone confia cu e por cumpli cu e biahe y alabes termina su estudio exitosamente.

E anochi aki tabata uno hopi ameno, caminda e comunidad di IPA conhuntamente cu famia y invitado di e graduadonan a celebra nan logro den Morris Lapidus Grand Ballroom di Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino. E anochi a finalisa cu hopi ambiente cu e tononan musical di Tsunami.

IPA ta desea tur colega nobo un carera fructifero y exitoso. Nos ta spera cu Todopoderoso lo guia y duna boso sabiduria pa eherce e bunita profesion di maestro cu hopi amor y dedicacion. Pabien na tur graduado y un feliz vakantie na tur e maestronan y muchanan di Aruba!

